Haaland é "enviado ao espaço" para celebrar temporada de outro mundo

A GOAL lançou a 34 quilômetros da atmosfera um pequeno boneco do artilheiro do Manchester City; outros iguais foram distribuídos a torcedores

Um clímax interestelar para uma temporada de outro planeta: Erling Haaland, do Manchester City, foi "enviado ao espaço" pela GOAL. Uma miniatura do atacante foi lançada 34 quilômetros na atmosfera antes das finais da Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão, e da Copa da Inglaterra, contra o rival Manchester United.

Haaland, de 22 anos, teve indiscutivelmente a melhor temporada de estreia por um clube de todos os tempos na Premier League em 2022/23, com um recorde de 36 gols pelo City - 52 até o momento considerando todas as competições, com uma média de mais de um gol por jogo.

O modelo 3D do atacante norueguês decolou de sua cidade natal, Yorkshire, e seu voo espacial durou mais de duas horas. Embora os torcedores do Manchester City levem muitos meses para se recuperar da conquista da Premier League, Haaland aterrissou de volta ao Reino Unido relativamente ileso.

No topo da viagem, a miniatura do jogador experimentou temperaturas em torno de -65°C e o modelo atingiu uma velocidade de 320 km/h na descida. O voo foi compartilhado em uma transmissão ao vivo no site e nas redes sociais da GOAL na terça-feira, 30 de maio, com decolagem às 9h (de Brasília).

A figura de Haaland enviada ao espaço foi criada com inspiração na sua icônica celebração zen. O cartunista da GOAL Omar Momani forneceu os desenhos para a Duke Makes, de Leeds, criar o modelo 3D.

Getty

A Sent Into Space coordenou o lançamento, que faz parte da primeira edição do GOAL Galacticos- uma celebração dos melhores jogadores de futebol por meio da inovação. Cinco "mini-Haalands", inclusive, foram criados, e a GOAL os distribuiu a alguns jovens torcedores no Etihad Stadium no fim de semana em que o time foi confirmado como campeão da Premier League.

O próprio Haaland autografou um dos modelos, que será oferecido a outro torcedor antes da temporada 2023/24, quando o norueguês tentará, se possível, superar o ano de gols do atual campeão da Premier League, o Manchester City.