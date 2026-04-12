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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Haaland e Palmer lideram a escalação oficial do confronto entre City e Chelsea

P. Guardiola
Manchester City
Chelsea
Premier League
Espanha
England

Guardiola sonha com uma vitória que o aproxime da liderança

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, anunciou a escalação da equipe para o confronto contra o Chelsea, neste domingo, pela 32ª rodada da Premier League.

Guardiola escalou um quarteto ofensivo formado por: António Semino, Ryan Sherki, Jérémy Doku e Erling Haaland.

A escalação completa do Manchester City é a seguinte:

Donnarumma – Nunes – Khosanov, Johei – O’Reilly – Rodri – Bernardo Silva – Semino – Sharqi – Doku – Haaland.

Por outro lado, a escalação do Chelsea inclui:

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Sánchez - Justo - Fofana - Hato - Cucurella - Caicedo - André Santos - Estêvão - Palmer - Neto - João Pedro.

O Manchester City ocupa a segunda posição na tabela da Premier League com 61 pontos, enquanto o Chelsea está em sexto lugar com 48 pontos.

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