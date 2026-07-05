Haaland declara guerra a Mbappé e Messi na Copa do Mundo de 2026

A disputa pelo título de artilheiro da Copa do Mundo de 2026 não é mais exclusividade do francês Kylian Mbappé e do argentino Lionel Messi, depois que o norueguês Erling Haaland se impôs com força na corrida pelo estrelato, após uma noite excepcional em que liderou a seleção de seu país na eliminação do Brasil, acirrando a disputa pela Chuteira de Ouro e escrevendo um novo capítulo na história do torneio.

Erling Haaland liderou a seleção da Noruega a uma vitória valiosa sobre o Brasil por 2 a 1, na noite de domingo, na partida que reuniu as duas seleções nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A partida contou com um desempenho notável do astro norueguês, que abriu o placar aos 80 minutos, após subir para cabecear um cruzamento preciso vindo da esquerda, mandando a bola com força no canto esquerdo do gol do goleiro Alisson Becker.

O atacante da Noruega não se contentou com esse gol e voltou aos 89 minutos para garantir a vantagem de sua seleção, ao disparar um chute fulminante de fora da área que entrou no canto esquerdo de Alisson, marcando seu segundo gol na partida e o segundo da seleção norueguesa.

De acordo com a rede “Opta”, especializada em estatísticas, esta é a primeira vez na história da Copa do Mundo que três jogadores diferentes marcam sete gols ou mais em uma única edição do torneio: Kylian Mbappé (7 gols), Lionel Messi (7 gols) e Erling Haaland (7 gols).

A rede acrescentou que Haaland se tornou o primeiro jogador a marcar sete gols em suas quatro primeiras partidas na Copa do Mundo desde o lendário alemão Gerd Müller, que marcou oito gols em suas quatro primeiras partidas na edição de 1970.

Com essa vitória, a seleção da Noruega garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, onde aguarda o vencedor do aguardado confronto entre Inglaterra e México, marcado para o final da manhã desta segunda-feira, para continuar sonhando em alcançar um feito histórico sem precedentes.