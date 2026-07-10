Haaland comenta sobre o pênalti de Mbappé contra o Marrocos

O atacante norueguês Erling Haaland comentou sobre a perda de um pênalti por Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, durante a vitória dos Bleus sobre o Marrocos por 2 a 0 nas quartas de final da Copa do Mundo.

Mbappé perdeu um pênalti logo no início da partida, mas se redimiu aos 60 minutos, quando chutou com efeito e mandou a bola no fundo da rede do goleiro Yassine Bono.

A perda do pênalti continuou sendo assunto de todos, principalmente devido ao longo tempo que Mbappé teve que esperar antes de cobrar a cobrança, por causa da revisão do VAR.

A rede AOL informou que Haaland expressou sua opinião sobre a perda do pênalti por Mbappé por meio do Snapchat, sem esconder sua posição.

Haaland escreveu, em um comentário sobre uma foto do pênalti de Mbappé: “Esperar 5 minutos para cobrar um pênalti é tempo demais”.

De fato, Kylian Mbappé ficou diante da bola por 3 minutos e 12 segundos, após ter sofrido uma falta do zagueiro marroquino Nasser Mazraoui.

Para um jogador do porte de Mbappé, essa quebra de ritmo não é algo simples, e parece que Haaland, que também é um cobrador de pênaltis, entende isso muito bem.