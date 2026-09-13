O norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, revelou os bastidores emocionantes do momento em que seu gol contra o Manchester United foi revisado, durante o dérbi da cidade, depois de o atacante viver momentos de expectativa antes de confirmar a validação de seu gol, que deu ao seu time uma vitória preciosa.

Ele afirmou, em declarações à rede "Sky Sports" após a partida: "No começo, não entendi o motivo da revisão do gol. Achei que talvez um dos jogadores tivesse tocado na bola e mudado sua trajetória", mas revelou que se sentiu "um pouco insultado" quando pensou que o árbitro Michael Oliver acreditava que ele estava em posição de impedimento.

O atacante norueguês acrescentou que, em seguida, recebeu o sinal que o tranquilizou quanto à validade do gol, explicando: "Olhei para o treinador e ele fez um sinal de positivo com o polegar, e então eu soube que o gol era válido, por isso me preparei para ir comemorar".

O gol de Haaland definiu a vitória do Manchester City no dérbi da cidade sobre o Manchester United por 1 a 0, na quarta rodada do Campeonato Inglês, depois de o time conseguir manter a vantagem apesar de ter sido obrigado a disputar parte da partida com 10 jogadores.

Haaland destacou que vencer no estádio Old Trafford nessas condições foi diferente, dizendo: "É sempre incrível vencer partidas de futebol, e não encaro isso como algo garantido, mas vencer, especialmente com 10 jogadores em Old Trafford, é uma tarefa difícil. É uma sensação maravilhosa".

O atacante do City apontou que a inferioridade numérica obrigou o time a mudar seu estilo, explicando: "Tivemos que mudar um pouco o plano, mas Enzo Maresca montou para nós um plano que nos permite jogar de acordo com nossos diferentes pontos fortes, e apostar mais nos contra-ataques".

Sobre seu papel pessoal na partida, Haaland afirmou que sua missão era esperar o momento certo, dizendo: "Para mim, pessoalmente, eu só precisava estar presente, esperar uma chance, e se surgisse uma oportunidade, eu tinha que estar pronto para aproveitá-la".

Haaland não se limitou a falar do lado ofensivo, mas também elogiou o espírito de luta demonstrado por seus companheiros, ressaltando que o time precisou de jogadores capazes de lutar diante do jogo com dez atletas.

Ele disse: "Também precisávamos de guerreiros no time, e temos muitos deles. Olhem para o nosso meio-campo, isso é algo que eles adoram fazer".

O atacante norueguês demonstrou grande orgulho pelo que seus companheiros apresentaram, ressaltando que o time não perdeu sua força apesar da inferioridade numérica: "Estou muito, muito orgulhoso de todos, mesmo jogando com 10 jogadores, ainda somos um bom time, e mostramos isso hoje. Acredito que ficamos até mais afiados mesmo com 10 jogadores".

Com essa vitória, o Manchester City elevou sua pontuação para 12 pontos, com aproveitamento total, igualando-se ao líder Arsenal, mas ocupa a segunda posição por uma diferença de um gol, enquanto o Manchester United ficou estagnado em 4 pontos, na décima terceira posição.