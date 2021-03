Haaland alcança 100 gols mais cedo do que Messi e Cristiano Ronaldo

Número de jogos que levaram algumas lendas para atingirem a marca é motivo de debate, mas a certeza está na qualidade do norueguês do Dortmund

Erling Braut Haaland, 20 anos de idade e futebol de gente grande. A frase é clichê, mas é impossível fugir do clichê quando um jogador tão jovem aparece demonstrando que pode ser daqueles destinados a quebrar grandes recordes. Neste sábado (06), por exemplo, o norueguês do Borussia Dortmund balançou duas vezes as redes do Bayern de Munique – na derrota por 4 a 2 - e já alcançou a marca de 100 gols anotados como profissional.

Com 20 anos e 228 dias, Haaland virou um “goleador centenário” mais cedo do que grandes nomes como Messi e Cristiano Ronaldo. O argentino só atingiu esta marca aos 22 anos e 97 dias, enquanto o português demorou 22 anos e 356 dias para celebrar o centésimo gol como jogador profissional. Dentre os nomes mais conhecidos, apenas Kylian Mbappé demorou menos: o francês chegou ao seu centésimo gol em 2019, aos 20 anos e 173 dias.

Neymar marcou seu 100º no exato dia em que completou 20 anos. Foi em 2012, quando ainda defendia o Santos em derrota para o Palmeiras. A conta do brasileiro, contudo, levava em consideração gols marcados pelas seleções de base naquele momento.

Ainda na comparação com Mbappé, com quem muitos antecipam que Haaland irá protagonizar futuras disputas por recordes históricos, se o norueguês demorou dias a mais para alcançar o centésimo gol, demorou menos partidas para tal. Se o francês esperou 180 jogos, o atacante do Borussia Dortmund aguardou 146 partidas.

(Foto: Getty Images)

Os números de jogos que levaram Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e outros a alcançarem o centésimo gol variam de lugar para lugar. Há quem considere, por exemplo, que Neymar demorou 173 partidas e há quem considere 184 jogos – tema que requer uma pesquisa mais aprofundada, evidentemente.

Independente do número de partidas ou idade, o certo, por mais curioso que seja, não está na frieza dos números, e sim no que podemos ver dentro de campo: Haaland vai dando respostas constantes de que chegou para se tornar um dos grandes no futebol.