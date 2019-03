Há seis anos, Mirassol se tornava "pesadelo" do Palmeiras no Campeonato Paulista

Em realidade bem diferente da atual, Verdão levava goleada histórica no Estadual, meses antes de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras entra em campo logo mais para encarar o Mirassol, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, às 16h30 (Brasília). Mas em um duelo no qual o time da capital paulista é considerado o grande favorito, o “acaso” do futebol já pregou uma peça na equipe alviverde contra o próprio Mirassol.

Há quase seis anos, poucos poderiam imaginar que o Palmeiras se tornaria a “equipe a ser batida” no futebol brasileiro. Com um elenco repleto de estrelas e um patrocinador master, o time comandado por Felipão é favorito ao título em todos os campeonatos que disputa.

Mas o porquê de “há quase seis anos”? Provavelmente, o torcedor palmeirense mais ligado em resultados do time ao longo da história, tem a amarga lembrança do Mirassol. Em 27 de março de 2013, o Palmeiras sofria um dos maiores vexames do time ao perder por 6 a 2 para o Mirassol, pela primeira fase do Paulistão 2013, que na época, ainda não era disputado no formato de grupos.

HISTÓRIA CURIOSA! 🧐🐷 @pvc relembra a reação de Paulo Nobre ao saber que o Palmeiras perdeu de 6 a 2 para o Mirassol, em 2013: "Tinha um narrador ao lado dele, e ele foi ver quanto foi o jogo. Quando viu, o narrador deu dois tapinhas nas costas de Nobre e desejou boa sorte". pic.twitter.com/J7IGd84SJW — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) February 9, 2018

Brigando contra o rebaixamento na competição estadual, a goleada sobre o Palmeiras contribuiu para o crescimento do time do interior que se livrou da Série B no estadual. Por outro lado, o verdão chegou apenas nas oitavas de final ao ser eliminado para o Santos.

Na época, o time rebaixado à Série B do Brasileirão 2013, passava por uma reformulação no elenco. Com uma equipe sem grandes nomes, o clube tinha acabado de negociar Barcos considerado o ‘matador” para o Grêmio. Fernando Prass, por sua vez, chegava ao Palmeiras com o intuito de contribuir para o acesso do time à Série A 2014. Mas até garantir uma vaga na elite do futebol nacional, o goleiro ao lado de Weldinho, Marcos Vinícius, André Luiz, Junhino, Leó Gago, Márcio Araújo, Charles, Wesley, Leandro e Caio Mancha sofreram a maior goleada do clube na temporada.

Com os seis gols sofridos no primeiro tempo de jogo, o Palmeiras ficou conhecido por tomar uma goleada por temporada.

Palmeiras: um histórico já distante de goleadas

TEMPORADA RESULTADO 2010 Palmeiras 1 x 4 Santo André 2011 Palmeiras 0 x 6 Coritiba 2012 Rebaixamento à Série B 2013 Palmeiras 2 x 6 Mirassol 2014 Palmeiras 0 x 6 Goiás 2015 Palmeiras 1 x 5 Chapecoense

Na busca por “apagar” o vexame, o Palmeiras busca revidar o resultado e garantir a vaga para a fase eliminatória do Paulistão 2019. Basta uma vitória para a equipe passar de fase.