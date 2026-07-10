Há 9 dias... Klattenberg revela a decisão final sobre a Copa do Mundo de 2026

O ex-árbitro inglês Mark Clattenburg revelou a identidade do árbitro que apitará a final da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, nove dias antes do início do torneio.

A final da Copa do Mundo será disputada no domingo, 19 de julho deste ano, no estádio MetLife, na cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Clattenburg afirmou, em declarações divulgadas pelo jornal britânico “Daily Mail”, que o árbitro da final da Copa do Mundo será italiano.

Clattenburg não revelou explicitamente o nome do árbitro, mas há apenas um árbitro italiano no torneio: Maurizio Mariani, de 44 anos.

Mariani já apitou três partidas na Copa do Mundo de 2026 até o momento: entre a Arábia Saudita e o Uruguai, entre a Colômbia e o Congo na fase de grupos, e entre o Brasil e o Japão nas oitavas de final.

Clattenburg justificou essa escolha com o domínio dos italianos sobre os bastidores da FIFA, liderados por seu presidente, Gianni Infantino, suíço de ascendência italiana, bem como por Pierluigi Collina, presidente da Comissão de Árbitros.

O árbitro inglês disse a esse respeito: “Ouvi dizer que o árbitro pode ser italiano novamente; Infantino é italiano, Colina é italiano, e a maior parte da influência no mundo da arbitragem e do futebol em geral é italiana”.

Ele acrescentou: “Se a gente analisar a situação: em 2010, o árbitro foi inglês; em 2014, italiano; em 2018, argentino; e em 2022, polonês. Se escolhermos um árbitro italiano novamente, isso significa que não existem outros árbitros além dos italianos?”.

E continuou: “Se um árbitro italiano tiver essa oportunidade novamente este ano, e levando em conta o que aconteceu com a FIFA neste campeonato, será um grande choque para mim”.

E concluiu: “Seria algo incômodo para muitas pessoas se outro árbitro italiano apitasse a partida. Não estou dizendo que o árbitro italiano não mereça isso, mas há muitos árbitros talentosos que poderiam apitar essa partida”.

Vale lembrar que a seleção italiana não participará da Copa do Mundo de 2026, pela terceira vez consecutiva, após ter ficado de fora também das edições de 2018 e 2022.