GV San José x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), no Estádio Hernando Siles; confira a transmissão e outras informações do jogo

GV San José e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após vencer o Sport por 2 a 1 no Brasileirão, o Fluminense volta as atenções para a disputa da Sul-Americana. Na liderança do Grupo F, com sete pontos, o Tricolor quer manter a invencibilidade no torneio. Em busca do título inédito, o time venceu o Once Caldas por 1 a 0 e goleou o GV San José por 5 a 0, e empatou com o Unión Española por 1 a 1.

Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi permanecerá no Rio de Janeiro, onde comandará os treinos da equipe principal, que será poupada. Já o time de reservas será dirigido por seu auxiliar, Alexandre Mendes, em La Paz.

Por outro lado, o GV San José chega pressionado em busca da primeira vitória na Sul-Americana. Na lanterna do Grupo F, com apenas um ponto, o time boliviano empatou com o Unión Española por 1 a 1, e foi derrotado pelo Once Caldas por 3 a 2 e pelo GV San José por 5 a 0.

Prováveis escalações

GV San José: Poveda; Jhoni Ramallo, Seimandi, Michelli e Dico Roca; Sergio Villamíl, Bejarano, López Pissano e Calero; Arismendi e Becerra.

Fluminense: Vitor Eudes; Julio Fidelis, Manoel, Thiago Santos, Leo Jance; Bernal, Nonato, Lezcano (Renato Augusto); Keno, Serna (Lavega), Wesley Natã (Everaldo).

Desfalques

GV San José

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Os jogadores considerados titulares vão ser preservados.

Quando é?