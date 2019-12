Gustavo Henrique e Pedro Rocha já estão "dentro do elenco do Flamengo", diz Braz

Jogadores contam com a confiança da diretoria e podem ser oficializados em breve

O já começa a preparar o elenco e as mudanças para 2020. Muito tem se falado do futuro de Gabigol e de Jorge Jesus, enquanto esses ainda permanecem sem definição oficial, o começa a se movimentar para garantir reforços para a próxima temporada. De acordo com informações da ESPN , o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz praticamente deu como certas as chegadas de Pedro Rocha, que jogou em 2019 pelo , e Gustavo Henrique, do .

"Está tudo muito bem encaminhado. Pedro Rocha, que tem contrato com o Cruzeiro ainda, e muito bem encaminhado o Gustavo Henrique, que tem contrato com o Santos. São dois jogadores que a gente, já há um tempo, entendia que poderia fortalecer o elenco do Flamengo. Acho que não vai ter problema nenhum, não. Acho que esses dois jogadores já estão dentro do elenco do Flamengo", falou Marcos Braz.

O time carioca fecha 2019 como um dos anos mais importantes, vitoriosos e significativos de sua história e procurará manter a hegemonia para 2020.

É possível que esses dois reforços sejam oficializados ainda esse ano. Enquanto o Cruzeiro vive um iminente desmanche de seu elenco, fruto da crise política e consequente rebaixamento à , o Santos já se movimenta no mercado e busca opções para melhorar seu elenco.