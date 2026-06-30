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Hussein Hamdy

Traduzido por

Gundogan: Gol anulado da Alemanha gera risadas na Premier League

I. Gundogan
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Uma saída chocante

Ilkay Gündoğan, ex-capitão da seleção alemã, fez uma crítica contundente ao sistema de vídeo-árbitro (VAR), após a anulação de um gol decisivo marcado por Jonathan Tah, o que levou à disputa de pênaltis que eliminou a seleção alemã da Copa do Mundo.

A seleção alemã deixa a Copa do Mundo nas oitavas de final nos Estados Unidos com um resultado extremamente decepcionante, após sofrer uma derrota surpreendente para a seleção do Paraguai.

A seleção sul-americana continuou a explorar as falhas na defesa alemã, que já estava abalada, antes que os alemães conseguissem empatar o placar, levando a partida para os pênaltis.

A disputa por pênaltis decidiu quem avançaria, depois que Jonathan Tah mandou a bola por cima do travessão e José Canali marcou o pênalti da vitória para o Paraguai, apesar de este último ter desperdiçado duas chances de encerrar a partida da marca do pênalti.

O zagueiro alemão subiu para cabecear com força no segundo poste após um escanteio curvo aos 102 minutos, gol que parecia garantir às “Máquinas” uma vaga nas oitavas de final.

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A partida contou com a intervenção do VAR, que levou o árbitro a anular o gol, considerando que o contato entre o goleiro do Paraguai e Valdemar Anton foi suficiente para marcar uma falta.

Essa decisão provocou uma onda de ironia e críticas contundentes do analista da BBC, Alan Shearer, antes que Gündoğan se manifestasse nas redes sociais para afirmar que os clubes da Premier League fazem isso o ano todo sem punição, descrevendo a decisão como errada e brutalmente decepcionante.

Gundogan escreveu em sua conta no “X”: “O desempenho da equipe hoje certamente não precisa de retoques... mas que decisão maldita é essa do VAR?”.

E acrescentou: “Na Premier League, eles se contentariam com um sorriso irônico diante de algo assim, especialmente ao reverter uma decisão já tomada”.

E concluiu: “É claro que também foi uma decepção brutal e, infelizmente, nós mesmos não conseguimos convencer ao longo dos 120 minutos”.

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