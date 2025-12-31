+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Africa Cup of Nations
team-logoGuiné Equatorial
Moulay Hassan Stadium
team-logoArgélia
Mounique Vilela

Guiné Equatorial x Argélia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Seleções se enfrentam nesta quarta-feira (31), no Estádio Moulay El Hassan; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guiné Equatorial e Argélia se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 13h (de Brasília), no Estádio Moulay El Hassan, no Marrocos, pela última rodada da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Já classificada para as oitavas de final da Copa Africana de Nações, a Argélia volta a campo com o objetivo de manter os 100% de aproveitamento na fase de grupos. Líder do Grupo E, a seleção soma seis pontos após duas vitórias: o Sudão por 3 a 0 na estreia e o Burkina Faso por 1 a 0 na rodada seguinte.

Do outro lado, a Guiné Equatorial vive situação oposta na competição. Lanterna do grupo, a equipe ainda não pontuou no torneio. Até aqui, sofreu derrotas para o Burkina Faso por 2 a 1 e para o Sudão por 1 a 0.

Guiné Equatorial: Owono; Akapo, Orozco, Coco, Anieboh; Mascarell, Ganet, Machin; Salvador, Miranda, Nsue .

Argélia: Mandrea; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boulbina, Chaibi; Moussa, Amoura, Bounedjah.

Guiné Equatorial
Argélia
Desfalques

Guiné Equatorial

Sem desfalques confirmados.

Argélia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Africa Cup of Nations - Grp. E
Moulay Hassan Stadium

Retrospecto recente

-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Outros

1

1

Empate

1

1

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
0/3
Ambos os times marcam
0/3

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

