Guiné Equatorial x Argélia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Guiné Equatorial e Argélia se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 13h (de Brasília), no Estádio Moulay El Hassan, no Marrocos, pela última rodada da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Já classificada para as oitavas de final da Copa Africana de Nações, a Argélia volta a campo com o objetivo de manter os 100% de aproveitamento na fase de grupos. Líder do Grupo E, a seleção soma seis pontos após duas vitórias: o Sudão por 3 a 0 na estreia e o Burkina Faso por 1 a 0 na rodada seguinte.

Do outro lado, a Guiné Equatorial vive situação oposta na competição. Lanterna do grupo, a equipe ainda não pontuou no torneio. Até aqui, sofreu derrotas para o Burkina Faso por 2 a 1 e para o Sudão por 1 a 0.

Guiné Equatorial: Owono; Akapo, Orozco, Coco, Anieboh; Mascarell, Ganet, Machin; Salvador, Miranda, Nsue .

Argélia: Mandrea; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boulbina, Chaibi; Moussa, Amoura, Bounedjah.

Desfalques

Guiné Equatorial

Sem desfalques confirmados.

Argélia

Não há desfalques confirmados.

