Guilherme Arana critica Atalanta: "Clube e treinador não me deram chance"

Revelado pelo Corinthians, lateral esquerdo defende o Atalanta por empréstimo. Ele se queixa da falta de oportunidades no clube da Itália

Guilherme Arana criticou o departamento de futebol do . O lateral esquerdo se queixa de não ter oportunidades com o técnico Gian Piero Gasperini e reclama também da diretoria.

Em entrevista ao jornal Gazzetta Dello Sport, o jogador desabafou sobre o momento vivido na e disse que gostaria de mudar de ares na próxima janela de transferências.

"Eu me sinto desconfortável, o clube e o técnico não me deram chance de provar meu valor. Eu irei falar com meus empresários e vou analisar as ofertas. Farei a mesma com a minha família. Desta vez, nós não podemos errar", comentou.

"Por que tive poucas chances? Não sei. Meus colegas são legais, mas eu estava esperando jogar com mais regularidade. Eu não vim para cá para ficar um ano no banco. Escolhi vir para cá para ser um protagonista no futebol europeu, em um clube conhecido, que havia se classificado para a Liga dos Campeões. Agora, eu quero jogar. Tenho certeza que as coisas se resolverão em breve", acrescentou.

Revelado pelo , Guilherme Arana tem contrato com o e defende o time italiano por empréstimo até o fim da atual temporada. O Atalanta tem a preferência de compra do jogador.