Guia sobre preços dinâmicos dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: O que significa “preços dinâmicos”?

Com a Copa do Mundo da FIFA 2026 chegando à reta final, a demanda por ingressos de última hora está em alta recorde.

Embora a maioria dos seis milhões de ingressos que estavam à venda no total para os 104 jogos do torneio já tenha sido comprada, ainda há opções disponíveis para os torcedores que continuam sonhando em assistir a alguns jogos da Copa do Mundo ao vivo.

A política de preços dinâmicos está em vigor desde que os ingressos oficiais foram colocados à venda em setembro passado, o que fez com que os preços oscilassem bastante durante a preparação para o torneio. Deixe o GOAL explicar como funcionou a política de preços dinâmicos da FIFA.

O que é o preço dinâmico?

A FIFA utilizou a precificação dinâmica durante as diversas fases de venda da Copa do Mundo de 2026. A precificação dinâmica é um sistema em que os preços dos ingressos são ajustados em tempo real com base na oferta e na demanda, de forma semelhante à precificação de passagens aéreas ou hotéis.

Isso significa que os preços dos assentos tendem a variar de partida para partida.

O objetivo da precificação dinâmica é proporcionar aos torcedores acesso justo e seguro a ingressos com preços o mais próximo possível do valor de mercado. Como o sistema se baseia na demanda, o preço dos ingressos nem sempre aumenta.

Vimos isso na Copa do Mundo de Clubes da FIFA do ano passado, quando ingressos para algumas partidas das eliminatórias, incluindo a semifinal entre Chelsea e Fluminense, estavam disponíveis a partir de apenas US$ 13.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

Os ingressos para a fase de grupos custavam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as diversas fases do torneio: Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030 Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026?

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Que tipos de ingressos para a Copa do Mundo da FIFA estão disponíveis?

Os ingressos para cada uma das 104 partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026 estiveram disponíveis durante as diversas fases de venda e foram categorizados da seguinte forma:

Categoria 1: Os mais caros, localizados na arquibancada inferior.

Os mais caros, localizados na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: Os mais acessíveis, localizados na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte.

Pela primeira vez, o torneio contou com 48 seleções e foi organizado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 foram as seguintes: