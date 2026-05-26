Guia de preços dinâmicos dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: O que significa preços dinâmicos?

Com 42 das 48 vagas da Copa do Mundo da FIFA 2026 já preenchidas, os torcedores já estão pensando em como acompanharão suas seleções na busca pela glória do futebol nas Américas no próximo verão.

No total, mais de seis milhões de ingressos estão à venda para os 104 jogos do torneio. Embora algumas das primeiras fases de venda já tenham passado, ainda há muitas outras oportunidades de garantir os tão cobiçados ingressos para a Copa do Mundo.

Não é surpresa que a demanda por ingressos vá ficar em alta quanto mais nos aproximarmos do maior torneio do esporte, que será sediado pelos Estados Unidos, México e Canadá e terá início em 11 de junho. Com a política de preços dinâmicos adotada pela FIFA, espera-se que os preços dos ingressos flutuem nos próximos meses.

Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como funciona a precificação dinâmica, onde você pode comprar ingressos, quanto custam e muito, muito mais.

O que é o preço dinâmico?

A FIFA utilizará a precificação dinâmica durante a venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. A precificação dinâmica é um sistema em que os preços dos ingressos são ajustados em tempo real com base na oferta e na demanda, semelhante à precificação de passagens aéreas ou hotéis. Isso significa que os preços dos assentos tenderão a variar de partida para partida.

O objetivo da precificação dinâmica é proporcionar aos torcedores acesso justo e seguro aos ingressos, com preços o mais próximo possível do valor de mercado.

Como o sistema é baseado na demanda, o preço dos ingressos nem sempre aumenta. Vimos isso na Copa do Mundo de Clubes da FIFA no início deste ano, quando os ingressos para algumas partidas das fases eliminatórias, incluindo a semifinal entre Chelsea e Fluminense, estavam disponíveis a partir de apenas US$ 13.

Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026?

Se você está se perguntando quanto podem custar os ingressos para a Copa do Mundo, há uma grande variação de preços para a qual você precisa estar preparado na hora da compra.

A FIFA anunciou anteriormente que, com a aplicação da política de preços dinâmicos, os ingressos podem custar a partir de US$ 60 para os jogos iniciais da fase de grupos, mas podem chegar a US$ 6.730 para a final.

É provável que os preços flutuem ao longo das várias fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Fase Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 - US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Que tipos de ingressos para a Copa do Mundo da FIFA estão disponíveis?

Os ingressos estarão disponíveis para cada uma das 104 partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026 durante as diversas fases de venda e são categorizados da seguinte forma:

Categoria 1: Os mais caros, localizados na arquibancada inferior.

Os mais caros, localizados na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Localizados principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Localizados principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: Os mais acessíveis, localizados na arquibancada superior fora das outras categorias.

Além de poder comprar ingressos individuais para cada uma das partidas da Copa do Mundo de 2026, pacotes de ingressos também estão disponíveis no portal de ingressos do site da FIFA, conforme segue:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 por pessoa

Série de Locais

Assista a todos os jogos no local de sua preferência.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogos e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 por pessoa

Acompanhe meu time

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias e locais de jogo são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quando os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 serão colocados à venda?

Os torcedores terão muitas oportunidades de comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026, pelo site da FIFA, entre agora e o grande pontapé inicial em junho. As várias fases de venda, mostradas abaixo, diferem em termos de processos de compra, formas de pagamento e tipos de ingressos.

Sorteio de pré-venda Visa

Esta foi considerada a primeira oportunidade de comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 e ocorreu de 10 a 19 de setembro. Estava aberta apenas aos torcedores que possuíam cartões Visa qualificados.

Sorteio de ingressos antecipados

O período de inscrição para a segunda fase ocorreu entre 27 e 31 de outubro. Assim como na primeira fase, envolveu um processo de inscrição seguido por uma seleção aleatória. Os candidatos selecionados receberam um horário designado para comprar ingressos, que começou em 17 de novembro. Pouco antes disso, houve um período prioritário (12 a 15 de novembro) para residentes dos três países anfitriões (Estados Unidos, Canadá e México), o que lhes permitiu acesso antecipado para comprar ingressos para jogos realizados em seus próprios países.

Sorteio de Seleção Aleatória

Após o sorteio da Copa do Mundo da FIFA 2026, realizado em 5 de dezembro, teve início o sorteio de seleção aleatória.

Durante essa fase, os torcedores puderam enviar inscrições para jogos específicos assim que os confrontos da fase de grupos foram revelados.

Fase de Vendas de Última Hora

Com início em 1º de abril, os torcedores poderão comprar os ingressos restantes por ordem de chegada a partir da Fase de Vendas de Última Hora — esta é a fase oficial final de vendas.

Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria.

Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

Para comprar ingressos, você deve acessar o portal oficial de ingressos da FIFA e criar uma conta. Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade de ingressos.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte.

Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes: