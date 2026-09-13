Güler força Mourinho a admitir a verdade

Arda Güler não precisou de 90 minutos completos para se impor em campo, nem de marcar um gol ou disputar uma partida excepcional do início ao fim para provar que é um jogador diferente. Apenas 23 minutos foram suficientes para deixar sua marca, alterar o ritmo do jogo, dar ao Real Madrid aquilo que lhe faltava e, então, colocar seu técnico José Mourinho diante de uma pergunta impossível de ignorar: será que Güler já se tornou um jogador que merece um lugar fixo como titular?

O turco entrou em campo aos 72 minutos diante do Rayo Vallecano, quando o Real Madrid havia começado a partida de forma sólida, antes de sua influência ir diminuindo gradualmente no segundo tempo, enquanto o adversário passava a ganhar confiança e a se aproximar cada vez mais do gol da equipe merengue. Mas, assim que Güler apareceu, o cenário do jogo mudou de maneira notável.

Com seu toque de esquerda, sua tranquilidade no trato com a bola e sua capacidade de gerar perigo em espaços reduzidos, o Real Madrid retomou a iniciativa. Güler não foi apenas um substituto que entrou para completar a partida, mas se transformou, em poucos minutos, em peça central nas jogadas ofensivas de sua equipe, como se precisasse apenas de uma pequena oportunidade para lembrar a todos do que é capaz.

E apesar de ter atuado por apenas 23 minutos, Güler foi o jogador que mais criou chances na partida, tendo criado cinco oportunidades, duas delas claras, liderando também a lista da liga nesse quesito. E sua influência não parou na criação de chances, já que foi o jogador que mais tentou cruzamentos, com cinco, além de ter ocupado a quarta posição em passes certos no último terço ofensivo, com 12 passes, e também o quarto em dribles bem-sucedidos, com dois, somando ainda um passe decisivo.

São números que impressionam mesmo se alcançados ao longo de uma partida inteira, imagine então quando vêm de um jogador que atuou por apenas 23 minutos. Por isso, a entrada de Güler não foi apenas uma mudança tática feita por Mourinho, mas uma rápida lição técnica sobre como um único jogador pode mudar o ritmo de uma partida inteira.

No primeiro tempo, o Real Madrid foi uma força arrasadora, apoiada em transições rápidas e contra-ataques, e conseguiu superar o Rayo Vallecano de forma clara. Mas o intervalo reorganizou as cartas da equipe adversária e, ao mesmo tempo, o Real Madrid pareceu menos vivo, a ponto de Camello começar a penetrar na área da equipe merengue e se tornar uma fonte real de perigo. E foi aí que Mourinho decidiu intervir.

Mourinho muda os cálculos

O técnico português havia optado, em um momento anterior da partida, por apostar na força física, ao colocar Tchouaméni no lugar de Bernardo aos 69 minutos, mas o desenrolar do jogo o obrigou a buscar uma solução diferente.

Saiu Diomandé, que mostrou alguns lampejos marcantes e empenho na sua primeira partida como titular, ainda que não tenha sido decisivo o suficiente, e entrou Güler. E aí tudo mudou.

A entrada do jogador turco não foi apenas um acréscimo ofensivo, mas deu ao Real Madrid maior capacidade de manter a posse de bola, de se movimentar entre as linhas, de criar chances e de quebrar a pressão que o Rayo Vallecano começava a impor à equipe merengue.

E, de uma falta pela lateral, Güler mandou um cruzamento preciso na direção de Dumfries, mas Owuru interveio com maestria e afastou. E não parou por aí.

No escanteio seguinte, o cenário se repetiu com Rüdiger, que obrigou o goleiro a defender outro chute, antes que Güler aparecesse novamente com sua capacidade de se livrar da pressão em seu próprio campo, após superar o adversário com dois dribles consecutivos.

E depois o jogador turco quase marcou ele mesmo, ao disparar um chute forte da entrada da área. Em seguida, deu um passe de bola caindo para Mbappé, que por sua vez chutou, mas o goleiro estava atento.

E ficou evidente que Güler não precisa de muito tempo para deixar sua marca. Basta que receba a bola para que o perigo comece a aparecer.

Aos 90+1 minutos, veio o momento mais importante. Güler mostrou novamente a qualidade da parceria que pode ter com seus companheiros, ao criar o quarto gol com um passe decisivo, confirmando que tudo o que apresentou não foi apenas lampejos passageiros.

A primeira pergunta: e Mourinho admite

Mourinho não escondeu a influência de Güler após a partida. Quando o técnico português foi questionado sobre se o Real Madrid parece melhor quando Güler está em campo, fez uma breve pausa antes de responder com um gesto claro: "Concordo".

Depois, elogiou o jogador turco, afirmando que ele é um jogador excelente, dono de um enorme talento, e que quando entrou na partida fez a diferença e deu à equipe uma dose maior de estabilidade. Mas Mourinho fez questão, ao mesmo tempo, de deixar clara sua visão sobre a concorrência dentro do time.

Disse que Güler joga muito quando está em campo, mas ressaltou ter absoluta certeza de que a primeira pergunta seria sobre quando Diomandé jogaria, caso este não tivesse começado a partida como titular.

E aqui aparece a verdade que não pode ser escondida. A concorrência dentro do Real Madrid ficou mais acirrada, mas o desempenho de Güler começou a impor uma pergunta diferente: quando é que o jogador que tem essa influência passa a ser candidato permanente à titularidade?

A resposta não precisa tanto de uma declaração do técnico quanto de se observar o que o jogador faz dentro de campo.

Güler fala a língua dos números

Güler já não é apenas um jovem talento à espera de sua oportunidade, mas se tornou um jogador que se impõe pelos números. O turco é o jogador que mais criou chances no Campeonato Espanhol, tendo criado 24 oportunidades, superando Lamine Yamal, que ocupa a segunda posição com 18 chances.

E a coisa não para na criação de chances, já que Güler lidera também a lista dos jogadores que mais criaram chances claras, com um saldo de seis oportunidades, contra cinco de Lamine.

Sua influência também aparece no aspecto defensivo, já que ocupa a quarta posição entre os jogadores que mais recuperaram a bola no último terço ofensivo, com um saldo de cinco recuperações.

Já Vinícius, que tem seis recuperações, divide a liderança dessa lista com Paína e Romero. Esses números revelam um aspecto importante da evolução de Güler.

Ele não espera a bola apenas para produzir uma jogada individual, e não se limita a se movimentar no último terço ofensivo, mas se tornou mais influente na pressão, na recuperação da bola, na criação de chances e no controle do ritmo do jogo.

O mais impressionante na história de Güler é que esses números foram alcançados em apenas 227 minutos, a uma média de 45,4 minutos por partida. Ou seja, quase meio jogo foi suficiente para o jogador turco produzir esses números.

Güler começou como titular diante de Espanyol, Real Sociedad e Real Betis, mas não jogou mais de 78 minutos em nenhuma partida, e essa atuação foi diante da Real Sociedad. Já diante do Málaga, entrou como substituto aos 87 minutos, antes de repetir o cenário diante do Rayo Vallecano, quando entrou aos 72 minutos.

E aqui está o paradoxo. Güler é jogador fundamental nos planos do Real Madrid, mas não tem participação como titular garantida em todas as partidas. É uma equação que pode parecer estranha, sobretudo se observarmos sua influência nos minutos que recebe.

E a importância de sua participação aumentou na Liga dos Campeões da Europa diante da Inter de Milão, onde teve a oportunidade de jogar como titular por causa de uma suspensão, mas isso ainda não se transformou em regra fixa. Ainda assim, seu desempenho atual torna cada vez mais difícil ignorar essa pergunta com o passar do tempo.

O Real Madrid conhece o valor de sua joia

Dentro do Real Madrid, o talento de Güler não era algo desconhecido. O clube sabe há muito tempo que o jogador turco possui capacidades excepcionais e que seu nível evolui temporada após temporada, passo a passo, e de forma cada vez mais consistente e madura.

É verdade que seu início não foi fácil, por causa das lesões e da escassez de oportunidades de jogo, mas isso não mudou a forma como é visto dentro do clube. Sempre ficou claro que o Real Madrid enxerga em Güler um jogador diferente, e que seu talento precisava apenas de tempo e continuidade para se transformar em influência real dentro de campo.

E agora essa joia começou a aparecer de forma mais evidente. Cada nova partida lhe dá mais confiança, e cada minuto que recebe se transforma em uma nova oportunidade de provar que a questão já não se refere apenas ao talento, mas à sua capacidade de fazer a diferença de fato.

Por isso, não foi estranho que o Real Madrid tenha se movimentado cedo para proteger o futuro do jogador. Segundo o que noticiou o jornal "As", o clube iniciou negociações para renovar o contrato de Güler, que atualmente se estende até 2029, com a tendência de prorrogá-lo até 2031.

Mas o aspecto mais importante do novo contrato não se refere apenas ao tempo de prorrogação, e sim ao lado financeiro. Espera-se que Güler receba um aumento salarial condizente com sua posição atual dentro do time e, o mais importante, que reflita também as grandes expectativas em relação ao seu futuro.

O jogador tem apenas 21 anos, e seu valor de mercado é atualmente estimado em cerca de 90 milhões de euros. E tudo isso acontece apesar de um fato que impressiona: Güler joga, em média, apenas cerca de 45 minutos por partida.

Mas talvez essa seja a mensagem mais clara em sua história atual. Güler não precisa de 90 minutos para deixar sua marca, nem de uma partida inteira para provar que é capaz de fazer a diferença.

Os 23 minutos diante do Rayo Vallecano foram suficientes para mudar a cara do Real Madrid, alterar o ritmo da partida, criar chances, dar um passe decisivo e obrigar Mourinho a admitir sua influência.

E por isso, a pergunta já não é apenas: quando Güler vai jogar? A primeira pergunta passou a ser ainda mais urgente: quando é que ficará difícil para o Real Madrid começar a partida sem ele?