Guardiola rebate Klopp e cria climão: "Pensei que não era desse tipo de treinador"

Declarações dos treinadores esquentam o clássico entre Manchester City e Liverpool, que acontece neste domingo (07) pela ponta da Premier League

Manchester City e Liverpool se enfrentam neste domingo (07) em um clássico que promete ser bem quente pela ponta da Premier League. E após Jurgen Klopp alegar que os Citizen se beneficiaram de duas semanas de folga por conta de um surto de Covid-19, Guardiola rebateu o treinador alemão e esquentou o clima entre os técnicos antes mesmo de a bola rolar.

A partida entre City e Everton, no dia 29 de dezembro, foi cancelada horas antes do início, quando cinco jogadores e dois membros da comissão do clube de Manchester foram diagnosticados com o novo coronavírus. Com isso, o time de Guardiola teve sete dias de recuperação antes de levar uma equipe cheia de problemas para enfrentar o Chelsea, no início de janeiro.

Então, a poucos dias do grande clássico, Jurgen Klopp afirmou que sua equipe está cansada, uma vez que não teve “duas semanas de pausa” como o City, que lidera a Premier League. Guardiola obviamente ficou irritado com a declaração e rebateu o treinador alemão, criando um climão para a partida deste domingo.

“Jurgen tem que ver o calendário novamente. Tivemos Covid, tivemos uma semana, jogamos com 14 jogadores em Stamford Bridge. Talvez eu esteja errado e foram duas ou três semanas”, disse o espanhol em tom irônico.

“Quando me encontrar com Jurgen vou perguntar a ele quanto tempo ficamos fora. Estou surpreso, pensei que ele não era esse tipo de treinador, não esperava esse comentário. Talvez tenha sido um mal-entendido”, comentou.

Para o duelo contra o Liverpool, o City não terá De Bruyne, Aguero e Aké, mas uma vitória colocará dez pontos de vantagem sobre o atual campeão da Premier League.

Enquanto isso, os Reds jogam em Anfield, mas sem a mesma confiança de antes, depois de duas derrotas consecutivas dentro de casa, contra Brighton e Burnley. Guardiola, que nunca venceu em Anfield, sabe que essa será uma grande oportunidade.

“O que eu quero ver é minha equipe ir a Anfield para ganhar o jogo, como temos feito desde sempre. Não tivemos resultados excepcionais lá, mas fizemos boas exibições. Vamos tentar ganhar o jogo, não empatar, conhecendo a qualidade da equipa deles”, completou.

A bola rola a partir das 13h30 (de Brasília) e a Goal traz o minuto a minuto da partida em tempo real.