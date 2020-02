Guardiola no Vasco? Internautas brincam com futuro do técnico

Com a punição imposta ao Manchester City, os torcedores estão achando uma boa ideia o técnico vir para o Vasco

Com o banimento do Manchester City das competições europeias por dois anos, o futuro do técnico Pep Guardiola está sendo discutido nas redes sociais. Mas tem gente que já achou a solução.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Os internautas estão sugerindo que o treinador espanhol venha ao para comandar o . A torcida, que não anda muito satisfeita com Abel Braga, ficou bastante animada com a brincadeira e estão se manifestando no Twitter.

Mais times

Agora com o City banido da Champions ngm segura o Guardiola que deve ir pro — Everaldo Marx, o Ja Moranzete 8//24 (@everaldomarx) February 14, 2020

City fora da ?

Ctz que o Guardiola não fica



GUARDIOLA NO VASCO — everton™ (@theeverton_) February 14, 2020

depois desse ban de 2 anos, Pep Guardiola no Vasco já é realidade — Jhow 7 (@d10u_) February 14, 2020

Vem pro Vasco,Guardiola.Nós temos Germán Cano. pic.twitter.com/eazx8Nm7qu — Marcelino Crespi (@marcelpintho) February 14, 2020

Com a decisão da UEFA com o , é uma oportunidade do Vasco consultar Pep Guardiola. — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) February 14, 2020

Fora, Abel Braga! Guardiola no Vasco!? 💢 — Jônatas (@jonseriously) February 14, 2020

Agora não resta outra opção a Pep Guardiola a não ser vir para o Vasco da Gama para exercer sua profissão voluntariamente. Infelizmente não vejo outro jeito — CRVG da Decepção (@CRVGDecepcao) February 14, 2020

a chance do guardiola ir encarar realmente um desafio é essa



logo, guardiola no vasco — gabriel (@gxbjn) February 14, 2020