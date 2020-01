Abel fora do Vasco? Torcida aumenta pressão nas redes após nova derrota no Carioca

O Vasco foi derrotado pela Cabofriense e torcida se revolta com Abel

Com uma derrota para a , por 1x0 em jogo adiado por conta das chuvas no Rio, a torcida vascaína mais uma vez se revoltou com o técnico Abel Braga.

A situação do Cruz-Maltino no Carioca é muito complicada, precisando de uma combinação de resultados improvável para avançar.

A saída de Abel do comando do é praticamente unanimidade entre os torcedores, a principal crítica é a falta de esquema de jogo.

No twitter, #ForaAbel e Abel Braga estão entre os assunto mais comentados do momento, a Goal separou alguns dos tweets da torcida.

NÃO TEMOS ESQUEMA TÁTICO, NÃO TEMOS UM TIME ORGANIZADO, NÃO TEMOS UM TREINADOR!!! #ForaAbel pic.twitter.com/msA7UQJPuv — EU SOU VASCÃO (@EuSouVascao) January 31, 2020

Com Luxemburgo:



Talles foi descoberto, Marrony cresceu, Bruno Gomes tava voando e PEC tava tendo as oportunidades



Com Abel Braga:



Os 4 estão bemmm abaixo do que podem por sofrerem com um esquema tático INEXISTENTE, ou seja, estão sendo fritados pelo treinador.#FORAABEL — ◤✠◢ Fernando Costa ◤✠◢ (@FernandoCaico) January 31, 2020

Que tal movimentarmos o Twitter com a hashtag: #ForaAbel #DemiteOAbel e marcarmos o perfil oficial do @VascodaGama?



Precisamos tirar esse cara PRA JÁ. Não tem condições de darmos sequência no ano com esse cara como técnico. — vídeos, gifs e pics Vasco (@videosgifsvasco) January 31, 2020

Nem Valentin treinava um time tão mal. Se é que pode se dizer que esse bando é treinado.#ForaAbel — Anderson ✠ (@Andersoncrvg93) January 31, 2020

É UMA VERGONHA O VASCO COM QUATRO ATACANTES NÃO CONSEGUIR CRIAR UMA ÚNICA CHANCE DE GOL CONTRA A TODA PODEROSA CABOFRIENSE #FORAABEL — Cavalinho do Vasco🍷 (@cavalinhovasco) January 31, 2020

4 pontos em 12 disputados 😮

1 gol em 4 partidas 😮

Nenhuma jogada ensaiada 😮

Esquema 4-1-5 😮



THIS IS ABEL BRAGA 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/0tjA6tmcQT — gg (@Gabgou_G) January 31, 2020

Em sua entrevista coletiva, Abel se mostrou muito abatido e não tentou justificar a derrota usando o adiamento da partida como desculpa. "O que aconteceu atrapalhou. O que aconteceu foi atípico. Mas não é motivo nenhum. Estava quente e se dormiu pouco para gente e para o adversário. Não podemos usar isso como justificativa", disse. "Não pensem que não tem cobrança. Tem muita", completou.

Sobre a pressão da torcida, Abel respondeu "Estou tão chateado quanto ele, também não estou gostando e como a equipe está jogando".