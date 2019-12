Guardiola não tem pressa de estender o contrato com o Manchester City por 18 meses

Técnico catalão está vinculado a um acordo com os Citizens até o verão de 2021 e não tem intenção de discutir novos termos no Etihad Stadium tão cedo

Pep Guardiola não tem pressa em discutir um novo contrato no , com o bicampeão da Premier League a considerar 18 meses como "muito tempo para um técnico".

Isso é quanto tempo o técnico catalão deixou em seu contrato atual no Etihad Stadium.

Novos termos foram acordados pela última vez em 2018, com esse acordo definido para levar Guardiola até o final da campanha 2020-21.

Dado o sucesso que o City teve durante o seu mandato, incluindo uma tripla histórica doméstica na última temporada, os Blues compreensivelmente desejam manter os serviços de um estrategista de alto nível.

Guardiola está, no entanto, dando pouco quando se trata de seus planos futuros.

Questionado novamente sobre uma possível extensão, o ex-técnico do e do de Munique disse: "Acho que no futebol de um ano e meio é muito tempo para um técnico.

"Vamos ter que ver completamente como isso funciona, o que está acontecendo. Eu já disse muitas vezes o quão incrivelmente bom é para mim aqui e, é claro, eu gostaria de ficar o máximo possível. Esse é o meu desejo, mas quero ter certeza de que isso é o melhor para o clube, que eles querem que eu fique mais tempo. Seriam cinco anos em um clube e nesta competição são muitos, muitos anos, por isso é melhor ter certeza de que seu decisão é perfeita para ambos os lados.

"Não há pressa. Não está terminando em três ou quatro meses e o clube está funcionando perfeitamente em todos os departamentos, por isso não é um problema, honestamente."

O City manifestou interesse em fechar outro acordo com Guardiola, com o presidente do clube Khaldoon Al-Mubarek afirmando em novembro que ele espera que um artista comprovado permaneça nos próximos "anos".

Ele disse à Sky Sports: "Você sabe que Pep tem sido um ativo incrível para esta organização. Podemos falar sobre suas realizações gerenciais por horas. Mas acho que como pessoa, como indivíduo, como amigo, ele tem sido uma parte essencial do que realizamos aqui nos últimos três anos. Ele é muito comprometido. Estamos comprometidos com ele. Temos um ótimo relacionamento. Temos um ótimo ambiente aqui. As pessoas ao seu redor, a equipe que temos hoje, os relacionamentos Eu tenho com eles, esse é realmente um ambiente propício ao sucesso, tanto para ele quanto para todos os envolvidos nesta organização, por isso estou muito satisfeito com o comprometimento dele e com o nosso comprometimento com ele e estou ansioso pela continuidade disso. Anos por vir."