Guardiola mantém a maldição sobre Unai Emery

Técnico do Arsenal nunca venceu o catalão em sua carreira

São oito derrotas e quatro empates. Com o revés do Arsenal para o Manchester City neste domingo (3), Unai Emery mais uma vez foi derrotado por Pep Guardiola e viu sua maldição ser mantida.

O treinador dos Gunners nunca venceu o técnico do Manchester City em sua carreira e tem Guardiola como um de seus piores pesadelos.

Com treinador de Valencia, Sevilla, PSG e agora Arsenal, Emery nunca venceu o ex-técnico de Barcelona e Bayern de Munique. Agora no Arsenal, já foram dois confrontos, ambos com vitórias do City de Pep Guardiola.