Guardiola: "Man City não me contratou para ganhar a Champions"

Depois de mais um fracasso na Liga dos Campeões com o Manchester City, é claro que a pressão aumentou sobre o técnico Pep Guardiola. Boa parte da torcida dos Cityzens espera que ele, tido como um dos melhores treinadores da história, seja capaz de dar a tão sonhada “orelhuda” para o clube. Contudo, o espanhol afirmou que não foi contratado apenas “para ganhar a Champions”, mas sim para “ser competitivo em todas as competições”, algo que sem dúvida vem acontecendo há alguns anos.

Após chegar à final da Liga dos Campeões na temporada passada – e ser derrotado pelo Chelsea –, 2021/22 começou sob grande expectativa para o Manchester City conquistar o tão sonhado título europeu. E tudo parecia caminhar para que o time de Guardiola chegasse a mais uma final, mas tudo mudou em poucos minutos, com dois gols do brasileiro Rodrygo, que levaram a partida contra o Real Madrid, pelas semifinais, para a prorrogação.

No tempo extra, Benzema marcou de pênalti e levou o Real Madrid a mais uma decisão, acabando com o sonho do City, por pelo menos mais um ano. Mas apesar das críticas por mais uma derrota na competição, Guardiola disse não acreditar que a temporada tenha sido um fracasso, como muitos colocaram.

"Na temporada passada perdemos a Liga dos Campeões. Foram 13 jogos. Ganhamos 11, empatamos um e perdemos um. Se perdemos a Liga dos Campeões, foi uma temporada ruim? Absolutamente não”, disse à Sky Sports.

"Queremos ganhar a Liga dos Campeões, é claro. Mas quando me ligaram, não me disseram que tínhamos que ganhar a Liga dos Campeões. Nem mesmo a Premier League. Eles disseram que queriam ser competitivos em todas as competições, até o final, que nossos torcedores gostassem de nossos jogos e que pudéssemos ganhar o máximo de partidas em todas as competições. Por isso eles bateram na minha porta para vir aqui. E nós fizemos isso”, completou.

E enquanto o título da Champions não vem, Guardiola e seus comandados brigam por mais uma Premier League. A quatro rodadas do fim, o City está em primeiro lugar, um ponto à frente do Liverpool. É claro que a Liga dos Campeões era o sonho de muitos torcedores, mas ganhar a liga inglesa pode ser um belo prêmio de consolação.