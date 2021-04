Guardiola explica rodízio e alfineta entidades: "Uefa e Fifa mataram os jogadores"

Manchester City briga por quatro títulos na temporada, incluindo Liga dos Campeões, Premire League e FA Cup, mas seu grande adversário é o calendário

O Manchester City é o grande favorito para vencer a Premier League e ainda briga por outros três títulos na temporada, incluindo o da Liga dos Campeões. E tudo isso em um ano em que o calendário está mais apertado, afetado pela pandemia do novo coronavírus. Até por isso, Guardiola vem adotando um rodízio entre seus jogadores, para poupá-los nesta reta final de decisões, mas não perdeu a oportunidade de alfinetar as entidades que organizam o futebol por seu planejamento.

Na vitória sobre o Leicester, no último sábado (03), pela Premier League, por exemplo, Guardiola fez seis alterações no seu time, já de olho no primeiro encontro com o Borussia Dortmund, nesta terça-feira, pelas quartas de final da Champions, insistindo que seus jogadores não podem disputar três partidas em uma semana sem um descanso adequado.

"Eles são seres humanos, não máquinas. Alguns deles ficam chateados [com o rodízio] porque querem jogar sempre, mas isso não é possível. Para competir em todas as competições deste ano, sem espectadores, (se) você não roda o time não consegue competir em tudo, não estaria na posição em que estamos agora”, disse o treinador aos repórteres.

"É claro que eles podiam jogar, eles têm uma mentalidade incrível, mas precisam descansar. A Uefa e a Fifa mataram os jogadores porque é demais. Não tivemos uma semana de folga desde que começamos, nenhuma”, ressaltou.

Depois do jogo contra o Dortmund, nesta terça, o City terá o Leeds, pela Premier League, no sábado (10), e novamente o Borussia, na quarta (14), completando quatro jogos em apenas 12 dias, contando a partida diante do Leicester no último sábado. E além do grande número de partidas, os jogos ainda são decisivos para a sequência do time na temporada, o que certamente provoca um desgaste mental muito grande.

“Não há jogador que consiga sustentar (isso), não só fisicamente, mas mentalmente. Estar pronto todos os dias para competir contra os adversários e vencer os jogos, é impossível”, comentou.

"Se eu giro o time, sou um gênio: 'Bom trabalho Pep'. Mas quando perdemos e eu giro as pessoas dizem: 'Por que fez esse rodízio? Você tem que colocar os jogadores normalmente'. Mas é insustentável. No próximo jogo vamos colocar jogadores descansados e, contra o Leeds [United], mais ainda", completou.

Além da Premier League e da Liga dos Campeões, o City ainda está na final da Carabao Cup e na semifinal da FA Cup. Se chegar à final da Champions e da Copa da Inglaterra, os Citizens ainda terão 15 partidas até o fim da temporada, e todos decisivos para os planos de Guardiola e seus comandados, que brigam pelos quatro títulos.