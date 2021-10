Guardiola aprova Xavi no Barcelona: "Está pronto para assumir o cargo"

O atual treinador do City comenta que apesar do ex-meia ser um bom nome para o clube catalão, jogadores são quem fazem a diferença; confira

Após a demissão de Ronald Koeman, o Barcelona viu a necessidade de buscar um novo técnico para o cargo do clube. Xavi, grande ídolo dos catalães, é um nome histórico e que já foi, inculsive, aprovado por ninguém menos do que Pep Guardiola.

Como confirmou a Goal, o Barça já fez questão de enviar uma oferta ao atual técnico do Al-Saad, do Qatar, para que este venha ao clube espanhol. Além da proposta de contrato, o Barcelona convidou o ex-meio campista para assistir ao duelo contra o Dínamo Kiev, pela Champions League.

Outro grande ídolo catalão e atual técnico do Manchester City, Guardiola já aprovou Xavi como novo treinador do Barça: "Está pronto para aceitar o trabalho, não tenho dúvidas. Ele sabe de futebol, tem paixão e já tem mais experiência do que eu tinha quando assumi o cargo do Barcelona".

Apesar da confiança no trabalho de Xavi, o treinador reforça que a habilidade dos jogadores do clube, na verdade, influencia muito mais do que o técnico em si: "O sucesso depende sempre do empenho e qualidade dos jogadores. A nossa influência no jogo é muito menor do que as pessoas pensam, quase tudo depende da qualidade dos jogadores".

Joan Laporta, presidente do Barcelona, também afirma que espera a vinda do ex-meia para o cargo de técnico do clube, mas que existem outras opções no mercado:

"Nunca mudei a minha opinião sobre Xavi. Digo isto desde que ele partiu para o Qatar, que ele será treinador do Barça. Gostaria que ele fosse o treinador durante a minha presidência, embora não saiba quando. É verdade que os relatórios que temos são muito bons. Não tenho seguido Al Sadd, mas com ele temos assistido juntos aos jogos do Barça e temos comentado sobre eles. Todas as notícias que recebemos sobre Xavi são positivas. Eu sei que o nome de Xavi está nos meios de comunicação, mas o Barça tem outras opções."

Sobre as outras opções que Laporta comenta, ele diz que prefere mantê-las em sigilo para não atrapalhar o trabalho da direção: "Vou manter as opções que temos para nós mesmos, porque não estaríamos agindo profissionalmente e poderíamos prejudicar tudo o que está sendo feito pela direção de futebol".