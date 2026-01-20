Guarany de Bagé x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Gaúcho 2026

Guarany de Bagé e Grêmio entram em campo nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho de 2026. A partida acontece no Estádio Estrela d'Alva, em Bagé.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

O jogo entre Guarany de Bagé e Grêmio será transmitido pela Globo na TV aberta e pelo Premiere, no streaming e no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 44º título do Campeonato Gaúcho, o Grêmio ocupa a vice-liderança do Grupo B, com seis pontos somados. Em três partidas disputadas no Gauchão, o Tricolor Gaúcho venceu o Avenida por 4 a 0 e o São Luiz por 5 a 0, mas acabou derrotado pelo São José-RS por 1 a 0.

Já o Guarany de Bagé aparece na quarta colocação do Grupo A, com dois pontos, e ainda busca a primeira vitória no Campeonato Gaúcho. Até o momento, a equipe empatou com Monsoon e Ypiranga-RS por 1 a 1 e sofreu derrota para o Caxias por 4 a 1.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Guarany de Bagé

Não há desfalques confirmados.

Que horas começa Guarany de Bagé x Grêmio

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

GUA Outros GRE 0 0 Empate 2 Vitórias Grêmio 4 - 1 Guarany de Bagé

Grêmio 2 - 0 Guarany de Bagé 1 Gols feitos 6 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 1/2

