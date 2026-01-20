+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mounique Vilela

Guarany de Bagé x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Gaúcho 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21), no Estádio Estrela d'Alva; confira a programação e outras informações do jogo

Guarany de Bagé e Grêmio entram em campo nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho de 2026. A partida acontece no Estádio Estrela d'Alva, em Bagé.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Internacional x Inter de Santa Maria ao vivo

O jogo entre Guarany de Bagé e Grêmio será transmitido pela Globo na TV aberta e pelo Premiere, no streaming e no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 44º título do Campeonato Gaúcho, o Grêmio ocupa a vice-liderança do Grupo B, com seis pontos somados. Em três partidas disputadas no Gauchão, o Tricolor Gaúcho venceu o Avenida por 4 a 0 e o São Luiz por 5 a 0, mas acabou derrotado pelo São José-RS por 1 a 0.

Já o Guarany de Bagé aparece na quarta colocação do Grupo A, com dois pontos, e ainda busca a primeira vitória no Campeonato Gaúcho. Até o momento, a equipe empatou com Monsoon e Ypiranga-RS por 1 a 1 e sofreu derrota para o Caxias por 4 a 1. 

Gaúcho
Guarany de Bagé crest
Guarany de Bagé
GUA
Grêmio crest
Grêmio
GRE

Grêmio:

Guarany de Bagé:

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Guarany de Bagé

Não há desfalques confirmados.

Que horas começa Guarany de Bagé x Grêmio

crest
Gaúcho - Gaúcho

Retrospecto recente

GUA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
5/5

GRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/3
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

GUA

Outros

GRE

0

0

Empate

2

Vitórias

1

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/2
Ambos os times marcam
1/2

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

