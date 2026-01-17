+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Felipe Proença

Guarani x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Clubes entram em campo neste domingo em Campinas, fechando a terceira rodada do Paulistão

Guarani e Santos jogam neste domingo (18), às 20h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2026. O jogo acontece no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e tem transmissão ao vivo da Record, CazéTV, TNT e HBO Max (veja a programação completa de futebol aqui).

Uma posição acima da zona de rebaixamento com apenas um ponto somado, o Guarani tenta reagir o mais rápido possível no campeonato. Após estrear com um empate diante do novato Primavera e ser derrotado pelo Novorizontino, o Bugre busca um bom resultado jogando em seus domínios para aliviar as turbulências.

Já o Santos mira uma vitória em Campinas para se aproximar mais das primeiras colocações após ser batido no clássico contra o Palmeiras. O Peixe é o nono colocado com três pontos, conquistados contra o Novorizontino na estreia, jogando na Vila Belmiro.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Prováveis escalações

Guarani: Caíque França; Raphael, Rafael Donato, Jonathan Costa, Emerson; Willian Farias, Nathan Melo, Diego Torres; Guilherme Parede, Mirandinha, Maranhão. Técnico: Matheus Costa

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo, Escobar; Willian Arão, João Schmidt, Rollheiser; Barreal, Gabigol, Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Desfalques

Guarani

Expulso contra o Novorizontino, Lucca cumpre suspensão automática, enquanto Rian e Igor Pereira continuam no departamento médico.

Santos

Em processo de recuperação da cirurgia no menisco do joelho esquerdo, Neymar segue indisponível.

Quando é?

  • Data: domingo, 18 de janeiro de 2026
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas-SP
  • Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (árbitro), Alex Ang Ribeiro e Rafael Tadeu Alves de Souza (assistentes), Gabriel Furlan (quarto árbitro), Ilbert Estevam da Silva (VAR), Amanda Matias Masseira e Douglas Marques das Flores (assistentes VAR)
