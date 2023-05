Guarani x Sampaio Corrêa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste sábado (13), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Campinas, Guarani e Sampaio Corrêa entram em campo na tarde deste sábado (13), a partir das 17h (de Brasília), no Brinco de Ouro, pela a[sexta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota na partida anterior, o Guarani conta com a força de sua casa para voltar a vencer na Série B. O Bugre não possui desfalques confirmados.

"É extremamente importante. O Brinco é nossa casa, então é fundamental para gente e sabemos o quanto somos forte dentro de casa. Temos que saber aproveitar e desfrutar disso quando temos a oportunidade. A gente espera fazer o papel de casa, que são os três pontos. Se queremos brigar na parte de cima, por acesso, por título, temos que fazer nosso dever", disse Lucão.

Com a vitória no jogo passado, o Sampaio Corrêa subiu para o 13º lugar, com 5 pontos. A Bolívia Querida, entretanto, possui uma série de desfalques.

Prováveis escalações

Guarani: Tony; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa e Wenderson; Bruninho, Régis e Isaque; e Bruno Mendes. Técnico: Bruno Pivetti.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Joécio (Jhonny Douglas/Emerson); Marcos Ytalo, Luiz Otávio, Neto Paraíba, Marcinho e Vitinho; Matheus Martins e Vinícius Alves (Patrick Carvalho). Técnico: Márcio Fernandes.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Sampaio Corrêa

Pará, Alyson, Matheus Pivô, Léo Silva, Fábio Aguiar, Ytalo e Pimentinha estão todos no departamento médico.

Quando é?