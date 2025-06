Guarani x Itabaiana: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Série C

Equipes entram em campo neste domingo (15), pela 9ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Guarani recebe a Itabaiana na noite deste domingo (15), às 19h (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol+, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após um começo instável, o Bugre busca emplacar bons resultados para se afastar da parte de baixo da tabela. No momento, a equipe de Campinas está em 16º lugar, com oito pontos, apenas um a mais que o Itabaiana, que abre a zona de rebaixamento. Também estão no Z-4 Anápolis, Confiança e Retrô.

Prováveis escalações

Guarani: Andrey; Cicinho, Raphael, Diogo Silva, Emerson; Alan Santos, Caio Mello, Diego Torres; Rafael Bilu, Bruno Santos e João Victor. Técnico: Marcelo Fernandes.

Itabaiana: Jefferson; Betão, Gustavo Fagundes, Kevin, Gabriel Henrique; Bruno Sena, Chiquinho, Fabrício, Rhuan; Jackson e Leilson. Técnico: Gilson Kleina.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Itabaiana

Sem desfalques confirmados.

Quando é?