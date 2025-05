Guarani x Figueirense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (26), pela rodada 7 da terceira divisão do Brasileirão; veja os detalhes

Guarani e Figueirense se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 19h30 (horário de Brasília), pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, com transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+, no streaming e no pay-per-view, respectivamente (clique aqui e confira a programação diária).

O Guarani vive um dos piores inícios de campanha de sua história na Série C. Vice-lanterna da competição, com apenas quatro pontos em seis jogos, o Bugre chega pressionado ao reencontro com o Figueirense após cinco anos. A equipe de Marcelo Fernandes venceu apenas uma vez – contra o Botafogo-PB – e tenta reagir no Brinco de Ouro, onde tem ampla vantagem no retrospecto: em oito jogos contra o Figueira no estádio, foram cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O empate sem gols com o Floresta, na última rodada, serviu para estancar a sequência de derrotas, mas não afastou o clima de urgência por recuperação.

Do outro lado, o Figueirense também tenta se afastar da parte de baixo da tabela após um início irregular. Com cinco pontos e ocupando a 17ª colocação, o time catarinense chega animado pela vitória sobre o Ituano, por 2 a 0, que deu confiança à equipe após um empate com o Itabaiana e uma sequência anterior de três derrotas consecutivas. O técnico Pintado, reencontra o antigo clube em um confronto direto na luta contra o Z-4.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Guarani: Andrey; Lucas Justen, Raphael, Léo Coltro (Lucas Rafael), Emerson; Mateus Sarará, Anderson Leite, Giva; João Victor, Deni Júnior e Isaque. Técnico: Marcelo Fernandes

Figueirense: Igo Gabriel; Iury, Lucas Dias, Ligger e Samuel; Flávio, Jhony Douglas e João Lucas (Gabriel Santiago); Felipe Santiago, Marlyson e Nicolas. Técnico: Pintado

Desfalques

Guarani

Alan Santos e Nathan Camargo (suspensos); Rafael Bilu, Caio Mello e Pablo Baianinho (lesionados).

Figueirense

Fabrício (suspenso).

Quando é?