Guarani x CRB: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Nesta terça-feira (11), Guarani busca se afastar do risco de rebaixamento; veja como acompanhar na TV

Vindo de derrota para o Ituano por 2 a 1, o Guarani busca a recuperação diante do CRB nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Brinco de Ouro, pela 35ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

A cinco pontos do CSA, equipe que abre o Z-4, o Guarani, na 14ª posição com 41 pontos, terá os retornos de João Victor e Richard Rios, que cumpriram suspensão na última rodada, enquanto Yuri, recuperado de fadiga muscular, pode iniciar entre os titulares.

Do outro lado, o CRB, embalado com duas vitórias consecutivas, aparece no meio da tabela com 46 pontos. A equipe está livre de qualquer risco de rebaixamento, mas deseja terminar a competição de forma digna, de acordo com o técnico Daniel Paulista.

"Um jogo muito complicado porque o Guarani se encontra numa situação difícil dentro da competição, mas vamos procurar nos recuperar, avaliar as condições físicas dos atletas porque são quatro jogos em 10 dias. Temos que ter uma equipe bastante forte fisicamente pra enfrentar mais esse desafio", afirmou o treinador.

"Mas acreditamos que estamos no caminho certo pra terminar a competição da forma mais digna possível, buscando a melhor colocação pra procurarmos, na medida do possível, atender todas as expectativas do nosso torcedor", completou.

Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Guarani soma sete vitórias, contra quatro do CRB, além de oito empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável GUARANI: Kozlinski; Lucas Ramón, João Victor, Derlan e Jamerson; Eduardo Person (Richard Rios), Madison, Isaque e Giovanni Augusto; Bruno José e Yuri.

Escalação do provável CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Diego Ivo e Guilherme Romão; Claudinei, Yago , Marthã e Rafael Longuine; Emerson Negueba (Fabinho) e Anselmo Ramon.

Desfalques

Guarani

Diogo Mateus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Rodrigo Andrade, lesionado, e Leandro Vilela, Nicolas Careca e Iván Alvariño e Eliel, no departamento médico.

CRB

Juninho Valoura, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também é desfalque certo.

Quando é?

• Data: terça-feira, 11 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Brinco de Ouro – Campinas, SP

• Arbitragem: RODRIGO JOSÉ PEREIRA (árbitro), FRANCISCO CHAVES e KARLA RENATA CAVALCANTI (assistentes), FABIANO MONTEIRO (quarto árbitro) e GILBERTO RODRIGUES (AVAR)