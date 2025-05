Guarani x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (04), no Brinco de Ouro, pela quarta rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro; veja os detalhes

O Guarani recebe o Botafogo-PB na noite deste domingo (4), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela quarta rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no pay-per-view (confira a programação completa).

Ainda sem somar pontos, o Bugre ocupa a 20ª e última colocação na tabela, com três derrotas em três jogos – para Maringá (3x2), Brusque (1x0) e Casias (2x0). A equipe também carrega uma sequência de oito partidas sem vencer na temporada, desde o 4 a 0 sobre o Água Santa, ainda no Campeonato Paulista. O cenário levou a protestos da torcida durante a semana, com invasão ao CT e cobrança direta a elenco e diretoria. Como resposta, o clube iniciou uma reformulação: Marcelo Fernandes assume como técnico, com Elano como novo coordenador técnico. A estreia da nova comissão ocorre neste duelo.

Do outro lado, o Botafogo-PB é o 7º colocado, com 5 pontos conquistados – fruto de uma vitória (3x0 sobre o Confiança) e dois empates sem gols (Náutico e ABC). A equipe paraibana ainda não perdeu na Série C e tenta manter a invencibilidade fora de casa. Apesar de ter sido derrotado por 1 a 0 pelo Flamengo na ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Belo ganhou moral pela atuação no Castelão, em São Luís, no Maranhão. Agora, volta a campo buscando manter o bom início na Série C, onde tem se destacado defensivamente: é, ao lado do brusque, a única equipe que ainda não sofreu gols na competição.

Prováveis escalações

Guarani: Andrey (Fred); JP Galvão (Lucas Justen), Raphael, Lucas Rafael e Emerson; Nathan Camargo (Matheus Sarará), Caio Mello e Isaque; Rafael Bilu, Samuel (Deni Júnior) e Pablo Baianinho. Técnico: Marcelo Fernandes.

Botafogo-PB: Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, Thallyson, Guilherme Santos; Gabriel Honório, Rodrigo Alves e Henrique Dourado (Denilson). Técnico: Cristian de Souza.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-PB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?