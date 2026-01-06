Guanabara City x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Valendo a liderança do Grupo 12, Guanabara City e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (6), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela Record News e pela Xsports, na TV aberta e no YouTube (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Campeão da Copinha em 1992, o Vasco da Gama busca o segundo título de sua história na competição. Na estreia da fase de grupos, o Gigante da Colina venceu o Velo Clube por 2 a 0 e divide a liderança da chave com o Guanabara City, que superou o I9 por 3 a 0.

Na última rodada da fase de grupos, o Vasco enfrenta o I9 na sexta-feira (9), às 19h30 (de Brasília). No outro confronto, o Guanabara City mede forças com o Velo Clube, às 17h15 (de Brasília). Os dois primeiros colocados avançam para o mata-mata da Copinha.

Vasco: Phillipe Gabriel, Breno Vereza, Wanyson, Bruno André, Alison, Lukas Zuccarello, Juninho, Ramon Rique, Gustavo Guimarães, Luiz Lócio, Bruno Lopes.

Guanabara City: a atualizar.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Guanabara City

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 6 de janeiro de 2026

terça-feira, 6 de janeiro de 2026 Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: Estádio Municipal José Vessi - Cravinhos, SP

