Griezmann: "É como se o Barcelona tivesse um código de trapaça de videogame"

Francês se mostra empolgado com sua nova equipe e planeja parceria com Messi: "vai ser incrível"

Antoine Griezmann está entusiasmado com seus primeiros dias no e entende que o clube tem um "código de trapaça de videogame". O francês enalteceu a força do elenco catalão e disse que entreter os torcedores da equipe é uma motivação primária.

"O Barcelona está construindo uma equipe como um código de trapaça em um videogame: Luis Suarez, Messi, Dembele e Frenkie de Jong", disse Griezmann em entrevista ao Marca.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

"Temos uma boa equipe, ótimos jogadores e então é o técnico que decide quem joga. Estaremos prontos para nos divertir e fazer os fãs e nós mesmos felizes o tempo todo", completou

Griezmann rasgou elogios a Messi e prometeu se esforçar para alcançar os padrões estonteantes definidos pelo craque argentino.



(Foto: FC Barcelona)

"Sim, vai ser incrível (jogar ao lado dele)", acrescentou. "Estou animado para ver como ele é dia a dia, como ele é treinado. Eu quero pegá-lo fazendo coisas em treinamento que tentarei repetir ou fazer do meu jeito e conhecê-lo dentro e fora do campo", afirmou.

"Estarei pronto para fazer o que for preciso: para ele, para o clube e para os jogadores", continuou.

Griezmann comentou ainda a sua saída do , citando que é compreensível a chateação dos torcedores colchoneros.

Mais artigos abaixo

"Eu sei que haverá assobios (quando voltar ao Wanda Metrpolitano). É parte do futebol. Eles realmente me amavam e quando alguém sai, pode doer. Foi assim na . Minha primeira visita não foi fácil, mas sempre terei Sociedad e Atleti no meu coração porque eles me deram tanto", concluiu.