O FC Barcelona não afrouxa no jogo de negociações por Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, e supostamente quer forçar a transferência de uma vez por todas com a ajuda dos representantes do argentino. É o que informa o jornal esportivo espanhol Marca. Segundo a publicação, o diretor esportivo do Barça, Deco, planeja definir uma estratégia com os representantes de Alvarez para que o negócio possa, enfim, ser concluído. De acordo com a reportagem, a maior esperança dos catalães é que o próprio Alvarez deixe muito claro aos responsáveis do Atlético que não quer mais jogar em Madri, e sim no Barça.

Os Colchoneros não se mostraram até agora nem um pouco abertos a conversas ou negociações. O clube rejeitou uma primeira proposta do Barcelona de 100 milhões de euros com a mesma rapidez com que recusou a oferta de 150 milhões de euros do rival local Real pelo argentino. O Atlético bate o pé na multa rescisória de 500 milhões de euros, que está prevista no contrato do atacante, uma avaliação ilusória que nem Barça nem Real jamais aceitarão.

Agora, a ideia é destravar a situação por meio do próprio Alvarez, que deve insistir que quer ir, de qualquer maneira, para o Barcelona, seu clube dos sonhos. Ele já havia comunicado isso abertamente durante a Copa do Mundo : "Conversei com pessoas no Atlético. Acho que o melhor para todos os envolvidos é que eu saia. Quero realizar meu sonho", disse ele à ESPN.

Quem vai substituir Robert Lewandowski no ataque do FC Barcelona?

Depois de participar da Copa do Mundo com a Argentina nos Estados Unidos, Canadá e México e de suas férias prolongadas, Alvarez é esperado de volta em Madri no dia 10 de agosto. Resta saber se ele realmente se reapresentará ao time do técnico Diego Simeone ou se tentará forçar o Atlético a ceder com uma greve, combinada por Deco com os representantes. Segundo a reportagem, a próxima semana será decisiva no jogo de negociações por Julian Alvarez.

Getty Images

Isso porque o FC Barcelona também não pode esperar pelo argentino por muito tempo. Após a saída de Robert Lewandowski e com as intenções de transferência de Ferran Torres, o Barça precisa urgentemente de reforços para o ataque, no qual faltaria um camisa 9. Julian Alvarez chegou ao Atlético há apenas um ano, vindo do Manchester City por uma taxa de transferência de 75 milhões de euros.