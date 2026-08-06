Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty
Daniel Buse

Traduzido por

Greve possível? Barcelona supostamente elabora plano para a transferência de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid

La Liga
J. Alvarez
Barcelona
Atlético de Madrid

O Barça precisa de um atacante após a saída de Lewandowski, e Julian Alvarez, do rival de liga Atlético, deve ser o escolhido.

O FC Barcelona não afrouxa no jogo de negociações por Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, e supostamente quer forçar a transferência de uma vez por todas com a ajuda dos representantes do argentino. É o que informa o jornal esportivo espanhol Marca. Segundo a publicação, o diretor esportivo do Barça, Deco, planeja definir uma estratégia com os representantes de Alvarez para que o negócio possa, enfim, ser concluído. De acordo com a reportagem, a maior esperança dos catalães é que o próprio Alvarez deixe muito claro aos responsáveis do Atlético que não quer mais jogar em Madri, e sim no Barça.

Os Colchoneros não se mostraram até agora nem um pouco abertos a conversas ou negociações. O clube rejeitou uma primeira proposta do Barcelona de 100 milhões de euros com a mesma rapidez com que recusou a oferta de 150 milhões de euros do rival local Real pelo argentino. O Atlético bate o pé na multa rescisória de 500 milhões de euros, que está prevista no contrato do atacante, uma avaliação ilusória que nem Barça nem Real jamais aceitarão.

Agora, a ideia é destravar a situação por meio do próprio Alvarez, que deve insistir que quer ir, de qualquer maneira, para o Barcelona, seu clube dos sonhos. Ele já havia comunicado isso abertamente durante a Copa do Mundo : "Conversei com pessoas no Atlético. Acho que o melhor para todos os envolvidos é que eu saia. Quero realizar meu sonho", disse ele à ESPN.

Quem vai substituir Robert Lewandowski no ataque do FC Barcelona?

Depois de participar da Copa do Mundo com a Argentina nos Estados Unidos, Canadá e México e de suas férias prolongadas, Alvarez é esperado de volta em Madri no dia 10 de agosto. Resta saber se ele realmente se reapresentará ao time do técnico Diego Simeone ou se tentará forçar o Atlético a ceder com uma greve, combinada por Deco com os representantes. Segundo a reportagem, a próxima semana será decisiva no jogo de negociações por Julian Alvarez.

Julian AlvarezGetty Images

Isso porque o FC Barcelona também não pode esperar pelo argentino por muito tempo. Após a saída de Robert Lewandowski e com as intenções de transferência de Ferran Torres, o Barça precisa urgentemente de reforços para o ataque, no qual faltaria um camisa 9. Julian Alvarez chegou ao Atlético há apenas um ano, vindo do Manchester City por uma taxa de transferência de 75 milhões de euros.

Amistosos de clubes
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Amistosos de clubes
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Al Ahly crest
Al Ahly
AHL
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google