Grêmio x Internacional: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Clássico é válido pela final do segundo turno do Campeonato Gaúcho; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e fazem mais um clássico nesta quarta-feira (5), na Arena Grêmio, a partir das 21h30 (de Brasília), pela final do segundo turno do . A partida terá transmissão ao vivo da Globo (Rio Grande do Sul) na TV aberta, e do Premiere, pela TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Grêmio x Internacional DATA Quarta-feira, 5 de agosto de 2020 LOCAL Arena do Grêmio (RS) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da Globo (Rio Grande do Sul) na TV aberta, e do Premiere, pela TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

As equipes prometem fazer mais um clássico eletrizante em Alegre, já que quem venceu o primeiro turno do foi o . Desta forma, quem levar a melhor no dérbi irá disputar a finalíssima do estadual com a equipe do interior.

O Grêmio bateu o Novo Hamburgo por 4 a 3 nas semifinais, enquanto o Internacional goleou o Esportivo. As duas equipes chegam para a decisão sem grandes mudanças em suas escalações.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei, Victor Ferraz, Geromel, Kannemann, Guilherme Guedes, Maico, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre, e Diego Souza.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba, Rodinei, Bruno Fuchs, Cuesta, Moiés, Musto, Marcos Guilherme, Edenílson, Boschilia, Thiago Galhardo e Paolo Guerrero.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Novo Hamburgo 0 x 0 Grêmio Campeonato Gaúcho 29 de julho de 2020 Grêmio 4 x 3 Novo Hamburgo Campeonato Gaúcho 2 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 19h (de Brasília) Ceará x Grêmio Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 0 Aimoré Campeonato Gaúcho 29 de julho de 2020 Internacional 4 x 0 Esportivo Campeonato Gaúcho 2 de agosto de 2020

Próximas partidas