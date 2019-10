Grêmio x Flamengo é "prato cheio" para Tite na Seleção

Confronto reúne atletas que já, fizeram e fazem parte da Canarinho e outros que podem ser o futuro do Brasil

Nesta quarta-feira(2), e entram em campo pelo primeiro jogo da semifinal da da América. No duelo brasileiro, um prato cheio de atletas capazes de defender a Seleção nos próximos anos e outros que já até marcaram seu nome com a Amarelinha.

É o caso de Filipe Luís, o lateral-esquerdo, de 34 anos, retornou ao no meio desta temporada para ajudar o clube do coração na briga por um título que não conquista desde 1981. O jogador terá pela frente o duelo contra , com quem dividiu uma de suas maiores alegrias na Seleção.

A dupla faturou a , disputada este ano no Brasil, e o gremista de 22 anos foi um dos principais destaques da competição. A contribuição de "Cebolinha" foi tanta, que Filipe Luís fez questão de agradecer ao jogador e ainda o comparou com Hazard, considerado um dos melhores jogadores do mundo.

"Ele me deu uma Copa América, sou agradecido sempre pelo esforço dele. Foi um prazer jogar do lado dele. É um cara que tem muita força na hora de arrancar, dribla com muita facilidade, sabe sair do meio de dois. Talvez o cara que mais me lembra o Hazard jogando. O Hazard gosta de jogar mais de costas, porque ele gira em cima do adversário, o joga mais de frente. Mas é um jogador perigosíssimo, um só não consegue defender, então vamos ter que fazer uma marcação especial para tentar parar", disse o lateral em entrevista ao "Show da Libertadores".

🤩🇧🇷 O brasileiro que mais lembra @hazardeden10! Esta é a definição de @filipeluis sobre Everton!



🗣️ Como marcá-lo? Filipe respondeu no Show da #Libertadores e lembrou da parceria na @CBF_Futebol.



😍 "Ele me deu uma @CopaAmerica, sou agradecido!"



🏆🔜 @Gremio 🆚 @Flamengo! pic.twitter.com/cnmpcRTpSY — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 27, 2019

Por conhecer o ex-companheiro de Seleção, Filipe será importante para passar aos companheiros informações sobre o jogador do Grêmio. Além disso, o "desafogo" que o lateral oferece ao time tem sido importântissimo. A facilidade do jogador em quebrar as linhas, principalmente quando a marcação está mais fechada é um trunfo do Flamengo.

Por outro lado, o drible de Cebolinha, algo muito utilizado por Tite durante a Copa América, é outra forma de furar marcações e tirar um "coelho da cartola" para decidir uma partida. Segundo o próprio treinador brasileiro, o jogador do Grêmio já se consolidou na equipe e será muito importante na busca por uma vaga na .

Além da dupla, há outros jogadores que dividiram conquistas importantes como Gabigol, Luan e Rodrigo Caio, os atacantes e o zagueiro faturaram o inédido ouro olímpico nos Jogos do Rio, em 2016. Pedro Geromel, que é dúvida para o primeiro confronto, disputou a Copa do Mundo da no ano passado.

Mais artigos abaixo

Para a rodada dupla do Brasil Global Tour do mês de outubro, Tite convocou quatro atletas das duas equipes, Gabigol, Rodrigo Caio, Everton e Matheus Henrique. A lista seria mais extensa se não fosse por conta do complicado calendário brasileiro.

Pelo lado gremista, Leo Gomes e Jean Pyerre estão sendo observados pela comissão técnica da Canarinho. No Flamengo, Bruno Henrique, já convocado anteriormente, e Gerson, são seguidos de perto pelos homens de Tite e podem ganhar oportunidades mais para frente.

Grêmio e Flamengo abrem o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira(02), às 21h30. A partida acontece na Arena do Grêmio, em Alegre.