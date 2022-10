Grêmio x CSA: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Nesta terça-feira (4), Tricolor busca a recuperação na Série B após ser derrotado pelo Sampaio Corrêa; veja como acompanhar ao vivo na TV

O Grêmio recebe o CSA nesta terça-feira (4), às 19h (de Brasília), na Arena, pela 33ª rodada da Série B . O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota para o Sampaio Corrêa por 2 a 1 na última rodada, o Grêmio aparece na vice-liderança da Segundona, com 53 pontos.

Para o confronto em casa, o técnico Renato Gaúcho poderá contar com os retornos de Edilson, Diogo Barbosa, Bruno Alves e Lucas Leiva, suspensos na última rodada, além de Geromel, Diego Souza e Villassanti preservados.

Do outro lado, o CSA, na zona de rebaixamento com 35 pontos, busca a recuperação após a derrota para o Guarani por 2 a 1.

O técnico Roberto Fernandes não confirmou o time, mas pode fazer algumas mudanças na equipe já visando o duelo contra o Sampaio Corrêa.

"Precisamos avaliar com frieza as possibilidades que nós temos diante do Grêmio, e a final de Copa do Mundo, que é na sexta-feira aqui diante do Sampaio Corrêa", afirmou o treinador.

No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável GRÊMIO: Brenno; Edílson, Geromel, Kannemann (Bruno Alves) e Nicolas; Villasanti, Bitello e Thaciano (Lucas Leiva); Biel, Diego Souza e Guilherme.

Escalação do provável CSA: Marcelo Carné; Lucas Marques, Lucão, Guilherme Paraíba e Diego Renan; Geovane, Gabriel e Yann Rolim; Osvaldo, Elton e Rodrigo Rodrigues.

Desfalques

Grêmio

Jhonata Robert, que rompeu o ligamento cruzado anterior, é desfalque certo.

CSA

Lucas Barcelos, com lesão na coxa direita, está fora.

Quando é?

• Data: terça-feira, 4 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Arena do Grêmio – Porto Alegre, RS

• Arbitragem: CAIO MAX AUGUSTO (árbitro), JEAN MARCIO DOS SANTOS e MARCIA BEZERRA (assistentes), ANDERSON DA SILVEIRA (quarto árbitro) e PABLO RAMON GONÇALVES (AVAR)