Grêmio 2 x 1 Athletico-PR: Com equipe alternativa, Tricolor bate o Furacão em Porto Alegre

Luan e Thaciano fizeram os gols do time gaúcho, enquanto Rony descontou para os paranaenses

Com uma equipe alternativa, o venceu o Paranaense por 2 a 1, em Alegre, na tarde deste sábado (24), em partida válida pela pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luan e Thaciano fizeram os gols do Tricolor, enquanto Rony descontou para os visitantes.

Vale lembrar que as equipes também são rivais nas semifinais da Copa do e os gaúchos têm vantagem após triunfo por 2 a 0 no jogo de ida.

O placar deste sábado deixou o Grêmio na 11ª posição do Brasileirão, com 21 pontos marcados. Já o cai para a nona posição, com 22 pontos. Na próxima rodada, o Tricolor visita o , enquanto o Furacão recebe o Ceará.