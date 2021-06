Grêmio terá Vitória, algoz do Inter, como rival na Copa do Brasil

Baianos eliminaram o rival gremista em pleno Beira-Rio e deixam Tricolor atento a duelos das oitavas de final

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado na tarde desta terça-feira (22) na sede da CBF, colocou o Vitória como adversário do Grêmio nesta próxima fase da competição da competição. A confirmação agradou o contexto tricolor, já que o Grêmio escapou de adversários, em tese, mais fortes e tradicionais do futebol brasileiro como Flamengo, São Paulo e Atlético-MG.

Mas isto não significa que o Grêmio não terá atenção redobrada no confronto contra o rubro-negro baiano. Vale destacar que foi o Vitória que eliminou, com autoridade, o rival Internacional em pleno Estádio Beira-Rio, por 3 a 1.

“Sabemos que todos os jogos são pedreiras. O Vitória é uma equipe tradicional e respeitamos o nosso adversário, mas vamos trabalhar para nos impor. A gente tem objetivos dentro da Copa do Brasil, o Grêmio é um time de muita tradição nesta competição. Conheço bem o Vitória da época em que trabalhei no Bahia, não pegamos nenhum adversário fácil”, destacou o executivo de futebol do Grêmio, Diego Cerri, em entrevista para a Rádio Guaíba .

No sorteio dos mandos de campo, ficou definido que o primeiro confronto entre Grêmio x Vitória será em Salvador, enquanto o jogo da volta acontee na Arena do Grêmio, com datas ainda não definidas: os jogos deverão ocorrer no final do mês de julho e no início do mês de agosto, conforme o calendário de competições da CBF para 2021.