Grêmio suspende todas as torcidas organizadas após protesto violento

O ato na última quarta-feira (1), acabou em confronto com a polícia após torcedores apedrejarem o ônibus que transportava os jogadores

Após o violento protesto de torcedores em frente ao CT Luiz Carvalho, realizado na tarde da última quarta-feira, a direção do Grêmio decidiu suspender por tempo indeterminado as torcidas organizadas do clube.

A mobilização para a realização do protesto partiu das organizadas, que por meio das redes sociais convocaram os demais torcedores para a manifestação em frente ao CT tricolor.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O ato acabou em confronto com a polícia após torcedores apedrejarem o ônibus que transportava os jogadores. Pedras foram arremessadas para dentro do centro de treinamentos, atingindo os carros dos funcionários e as janelas do CT.

“Todas as torcidas serão suspensas, não irão ingressar no estádio os torcedores e nenhum material que identifique as torcidas, como bandeiras ou faixas. Estamos identificando, através de imagens, torcedores que participaram deste ato de vandalismo. Protestar é legítimo, mas depredar o patrimônio do clube e agir com violência é inadmissível. Vamos ajudar a polícia e a justiça a identificar estes vândalos”, destacou Nestor Hein, diretor jurídico do Grêmio em contato com a reportagem da Goal.

Retorno do Grêmio aos treinos marcado por grande protesto! 😮



Torcedores arremessaram pedras e rojões contra o ônibus do clube! pic.twitter.com/9D9s6tczLd — Goal Brasil (@GoalBR) September 1, 2021

No confronto da última quarta, quatro torcedores foram detidos pela polícia. O departamento de torcidas do Grêmio segue analisando as imagens para identificar os agressores e encaminhar as informações para a polícia.

“Vamos analisar as imagens, já identificamos pessoas que são reincidentes e vamos investigar e responsabilizar os envolvidos”, destacou o Tenente Coronel Luis Felipe Moreira, comandante do 11ª Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento na região do CT Luiz Carvalho.