Grêmio x Sportivo Luqueño: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Grêmio e Sportivo Luqueño se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 19h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, pelo Brasileirão, o Grêmio volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Já garantido na vice-liderança do Grupo D, com nove pontos, o Tricolor Gaúcho assegurou vaga nos playoffs e precisa vencer, além de torcer por um tropeço do Godoy Cruz, para avançar diretamente às oitavas de final. Em cinco jogos disputados, a equipe soma duas vitórias e três empates.

Já o Sportivo Luqueño entra em campo apenas para cumprir tabela. Na lanterna do grupo, com dois pontos conquistados, a equipe paraguaia acumula dois empates e três derrotas na competição.

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Ronald (Gustavo Martins), Wagner Leonardo, Jemerson e Lucas Esteves; Dodi, Camilo, Cristian Olivera, Pavón (Aravena) e Amuzu, Arezo.

Sportivo Luqueño: Mongelós (Espínola); Roi Ferreira; Brizuela, Villalba e Maldonado; Comas, Benítez, Báez e Ramos; Pérez e González..

Desfalques

Grêmio

Cuéllar, Edenilson, Rodrigo Ely, Igor Serrote, João Lucas, Monsalve e João Pedro estão machucados, enquanto Marlon não foi inscrito na competição. Walter Kannemann e Villasanti podem ser preservados.

Sportivo Luqueño

Pablo Aguilar cumprirá suspensão.

Quando é?