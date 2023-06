Grêmio x São Luiz ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Gauchão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), pelo jogo de volta das quartas do estadual sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Grêmio e São Luiz se enfrentam na tarde desta quarta-feira (28), às 15h (de Brasília), no CT Hélio Dourado, pelo confronto de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do canal oficial do Grêmio, no YouTube.

Na partida de ida, o Grêmio venceu como visitante por 3 a 2, e chega em vantagem para o jogo da volta, valendo a vaga nas semifinais da competição sub-20.

Prováveis escalações

Grêmio: Wendel, Cristiano, Paulo, Joao Lima, Josue, José Guilherme, Rubens, Pedro, Jefinho, Gustavo, Adryel.

São Luiz: Rena, Erick, Caetano, Gabriel, Danilo, Diego, Kaique, Gustavo Dutra, Ricardo, Eduardo, Gustavo.

Desfalques

Grêmio

Caio, suspenso, desfalca o Grêmio.

São Luiz

Sem desfalques confirmados.

Quando é?