Grêmio x São Luiz ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Recopa Gaúcha

Equipes entram em campo nesta terça-feira (17), na Arena; veja como acompanhar na TV

Grêmio e São Luiz se enfrentam na noite desta terça-feira (17), às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela Recopa Gaúcha. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Campeão Gaúcho em 2022, o Grêmio, que subiu da Série B, anunciou como principal contratação para 2023 o uruguaio Luis Suárez.

Do outro lado, o São Luiz conquistou a Copa FGF contra o Passo Fundo no ano passado, e agora busca mais um título sob o comando do técnico William Campos.

Prováveis escalações

Escalação do provável Grêmio: Brenno; Fábio (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann (Natã) e Reinaldo (Diogo Barbosa); Villasanti, Pepê (Gustavinho) e Bitello; Campaz, Ferreira e Luis Suárez (Diego Souza).

Escalação do provável São Luiz: Gabriel Félix; Mizael, Rafael Goiano, Diego Rocha e Márcio Goiano; David, Paulinho Santos e Laion; Ygor Vinicius, Ederson e Jarro.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

São Luiz

Não há desfalques confirmados.

Quando é?