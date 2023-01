Caxias x Grêmio ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo neste sábado (21), pela primeira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV

Caxias e Grêmio se enfrentam na tarde deste sábado (21), às 13h30 (de Brasília), no estádio Centenário, pela primeira rodada do Campeonato Gaúch. A partida terá transmissão ao vivo da RBS TV, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Em casa, o Caxias quer aproveitar o apoio de sua torcida para tentar surpreender o forte rival. Do outro lado, o Grêmio vem de conquista da Recopa Gaúcha, com direito a hat-trick de Luis Suárez. O uruguaio, inclusive, é um dos nomes confirmados do Tricolor para o duelo deste sábado. Por outro lado, Diego Souza se recupera de covid-19, enquanto Villasanti está com virose.

Prováveis escalações

Escalação do provável Caxias: Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Moacir, Marciel e David Peninha; Diego Rosa, Jean Dias e Eron.

Escalação do provável Grêmio: Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo (Thiago Santos), Bitello e Pepê; Ferreira, Campaz (Gustavinho) e Suárez.

Desfalques

Caxias

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Não há desfalques confirmados.

Quando é?