Grêmio x São José-RS: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Gaúcho 2026

Grêmio e São José-RS se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2026. A partida terá transmissão ao vivo da RBS na TV aberta, do sportv na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 44º título do Campeonato Gaúcho, o Grêmio iniciou a competição com autoridade ao vencer o Avenida por 4 a 0, resultado que colocou o Tricolor na liderança isolada do Grupo B. Para o confronto desta rodada, em casa, o técnico Luís Castro deve escalar uma equipe reserva, com o objetivo de observar jogadores e promover a rotação do elenco ao longo do torneio.

Do outro lado, o São José empatou em 0 a 0 com o Internacional-SM na estreia e agora tenta a primeira vitória no campeonato. A equipe ocupa atualmente a quinta colocação do Grupo A, com um ponto somado.

A partida desta quarta-feira (14) será disputada com portões fechados, em razão de uma punição imposta ao clube pelos episódios ocorridos durante o Gre-Nal da final do Gauchão de 2025.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Noriega (Balbuena), Kannemann e Viery; Dodi, Cuéllar (Balbuena), Pavon, Willian e Aravena; André Henrique.

São José-RS: Fábio Rampi; Danilo, Tiago Pedra, Eduardo Mello e Angelo; Zé Vitor, Evaristo e Gabriel Lima; Grafitte, Gustavo Lino e Douglas.

Desfalques

Grêmio

Monsalve, Monsalve, Marlon, Braithwaite e Villasanti seguem no departamento médico.

São José-RS

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS

