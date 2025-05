Grêmio x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (4), na Arena do Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Santos se enfrentam neste domingo (4), às 16h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida será transmitida ao vivo pela Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a derrota por 1 a 0 para o CSA no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Grêmio volta suas atenções para o Brasileirão. Na zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos conquistados, o Tricolor Gaúcho entra em campo pressionado por resultados. Até o momento, a equipe foi derrotada por Ceará e Flamengo por 2 a 0, e pelo Mirassol por 4 a 1. Empatou com Internacional e Vitória por 1 a 1, e venceu apenas na estreia o Atlético-MG por 2 a 1.

Do outro lado, o Santos também vive um momento delicado. Na penúltima colocação da tabela, com quatro pontos, o Peixe acumula derrotas para Vasco, São Paulo e Red Bull Bragantino por 2 a 1. A equipe empatou com o Bahia por 2 a 2 e venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0.

Em 87 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma 35 vitórias, contra 27 do Grêmio, além de 25 empates. No último encontro válido pelo segundo turno do Brasileirão de 2023, o Peixe venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi, Edenilson; Alysson (Monsalve), Kike Olivera e Braithwaite.

Santos: Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Rollheiser, Gabriel Veron e Guilherme; Tiquinho Soares.

Desfalques

Grêmio

Rodrigo Ely está machucado.

Santos

Neymar, Soteldo, Barreal, Zé Rafael e Souza seguem fora.

Quando é?