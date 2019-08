Grêmio reencontra Marco Ruben e coloca o carrasco de 2016 ‘no bolso’

O argentino tinha um excelente histórico em duelos contra o Tricolor, mas foi inofensivo na ida da semifinal da Copa do Brasil

Um dos tantos elementos interessantes no duelo entre e , realizado nesta quarta-feira (14) pela ida da semifinal da Copa do , era o reencontro do Tricolor com o argentino Marco Ruben.

O atacante do Athletico, afinal de contas, havia sido o grande carrasco dos gaúchos na Libertadores da América em 2016, quando fez três dos quatro gols que eliminaram o Grêmio nos dois encontros válidos pelas oitavas de final. Na ocasião, Marco Ruben defendia o Rosário Central, da , e a equipe gaúcha ainda estava sob o comando de Roger Machado e sem contar com Walter Kannemann na zaga.

Com o argentino ao lado de Geromel na defesa, o Grêmio reencontrou um novo auge em sua história – incluindo títulos de em 2016, já sob o comando de Renato Portaluppi, e a Libertadores do ano seguinte. Juntos, os zagueiros foram peças importantes para evitar que o carrasco argentino voltasse a aprontar das suas.

Na noite desta quarta-feira (14), Marco Ruben foi escalado entre os titulares da equipe paranaense, mas não conseguiu completar nenhuma finalização até ser substituído na metade final do segundo tempo. Alívio para os torcedores do Tricolor, que deixaram o estádio felizes com a vitória por 2 a 0, que dá boa vantagem para garantir uma vaga na finalíssima.

Contudo, ainda há o duelo de volta, a ser realizado em 4 de setembro. Se a defesa gremista repetir a exibição contra a principal esperança de gols do Athletico, o sonho o sexto título de Copa do Brasil seguirá aceso.