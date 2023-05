Grêmio x Red Bull Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (7), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV

Grêmio e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (7), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois da vitória sobre o Cuiabá por 2 a 1, o Grêmio busca emplacar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Com seis pontos, o Tricolor busca entrar no G-4. Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho deve manter Gabriel Grando no gol.

Já o RB Bragantino, que vem de empate sem gols com o Estudiantes na Copa Sul-Americana, busca reencontrar o caminho da vitória no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 0.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, o RB Bragantino soma cinco vitórias, contra quatro do RB Bragantino, além de cinco empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2021, o Tricolor venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Grêmio:Gabriel Grando (Adriel); Fábio, Bruno Alves (Bruno Uvini), Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva e Bitello; Nathan, Cristaldo (Darlan) e Vina; Suárez (André Henrique). Técnico: Renato Portaluppi.

RB Bragantino: Lucão; Andres Hurtado, Eduardo Santos, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Bruninho; Helinho, Sorriso (Vitinho) e Alerrandro (Sasha). Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Cleiton e Aderlan, expulsos contra o Cruzeiro, são desfalques, assim como Luan Cândido e Raul no departamento médico.

Quando é?