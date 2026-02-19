Goal.com
Palmeiras Feminino 2025Rebeca Reis/Ag.Paulistão
Mounique Vilela

Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2026

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (20), no Estádio Francisco Novelletto; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2026 A partida terá transmissão ao vivo do sportv, na TV fechada (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro Feminino, o Grêmio tenta se recuperar após estrear com derrota por 2 a 1 para o Santos. Já o Palmeiras chega embalado depois de golear o América-MG por 4 a 0 na estreia. Com três pontos, as Palestrinas iniciaram a competição na liderança e estão na briga pelo título inédito do Brasileirão Feminino. Vice-campeão em 2021, a equipe foi superada pelo rival Corinthians na decisão.

Grêmio feminino: Raíssa Tayná, Camila Arrieta, Mónica Ramos, Dani Barão, Mayerli Rodríguez, Leidiane, Brenda Woch, Lara Alves, Camila Pini, Rafa Marques, Giovaninha.

Palmeiras feminino: Kate Tapia, Poliana, Patrícia Maldaner, Fernanda Palermo, Andressinha, Ingryd Lima, Brena , Rhay Coutinho, Bia Zaneratto, Tainá Maranhão, Gláucia.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Passo d'Areia - Porto Alegre, RS

