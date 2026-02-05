Goal.com
Ao Vivo
Gaúcho
team-logoGrêmio
team-logoNovo Hamburgo
Mounique Vilela

Grêmio x Novo Hamburgo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Campeonato Gaúcho 2026

Equipes se enfrentam neste sábado (07), na Arena do Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Novo Hamburgo se enfrentam neste sábado (7), às 18h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho de 2026. 

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Internacional x Inter de Santa Maria ao vivo

Grêmio e Novo Hamburgo será transmitido pelo Premiere, no pay-per-view.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça!🟢

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 44º título do Gaúcho, o Grêmio garantiu classificação para as quartas de final após encerrar a primeira fase na liderança do Grupo B, com 10 pontos conquistados. Em seis partidas disputadas no Gauchão, o Tricolor Gaúcho soma três vitórias, um empate e duas derrotas, com aproveitamento de 55% no Estadual.

Do outro lado, o Novo Hamburgo terminou a fase inicial na quarta colocação do Grupo B, com seis pontos. Em seis jogos disputados no Campeonato Gaúcho, a equipe registra uma vitória, três empates e duas derrotas.

Gaúcho
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Novo Hamburgo crest
Novo Hamburgo
NOH

Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Balbuena, Wagner Leonardo, Caio Paulista (Marlon); Noriega, Dodi (Thiaguinho), Monsalve (Willian); Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius (André).

Novo Hamburgo: Omar; Guilherme Mantuan, Romércio, João Marcus, Josué; Amaral, Carlos Maia, Allison; Rone, Marcos Vinícius e Luam Parede (Vinícius Santana).

Desfalques

Grêmio

Arthur Melo e Cristian Pavón foram expulsos contra o Juventude e estão suspensos, enquanto Kannemann, Braithwaite e Villasanti seguem no departamento médico.

Novo Hamburgo

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa Grêmio x Novo Hamburgo

crest
Gaúcho - Gaúcho

Retrospecto recente

GRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

NOH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/3
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

GRE

Outros

NOH

4

Vitórias

1

Empate

0

16

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

