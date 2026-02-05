Grêmio x Novo Hamburgo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Campeonato Gaúcho 2026

Grêmio e Novo Hamburgo se enfrentam neste sábado (7), às 18h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho de 2026.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Grêmio e Novo Hamburgo será transmitido pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 44º título do Gaúcho, o Grêmio garantiu classificação para as quartas de final após encerrar a primeira fase na liderança do Grupo B, com 10 pontos conquistados. Em seis partidas disputadas no Gauchão, o Tricolor Gaúcho soma três vitórias, um empate e duas derrotas, com aproveitamento de 55% no Estadual.

Do outro lado, o Novo Hamburgo terminou a fase inicial na quarta colocação do Grupo B, com seis pontos. Em seis jogos disputados no Campeonato Gaúcho, a equipe registra uma vitória, três empates e duas derrotas.

Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Balbuena, Wagner Leonardo, Caio Paulista (Marlon); Noriega, Dodi (Thiaguinho), Monsalve (Willian); Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius (André).

Novo Hamburgo: Omar; Guilherme Mantuan, Romércio, João Marcus, Josué; Amaral, Carlos Maia, Allison; Rone, Marcos Vinícius e Luam Parede (Vinícius Santana).

Desfalques

Grêmio

Arthur Melo e Cristian Pavón foram expulsos contra o Juventude e estão suspensos, enquanto Kannemann, Braithwaite e Villasanti seguem no departamento médico.

Novo Hamburgo

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa Grêmio x Novo Hamburgo

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

